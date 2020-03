Suomessa on siirrytty tilanteeseen, jossa koronavirusepidemian estäminen ei ole enää mahdollista. Valtiovalta on linjannut järeitä toimia, joilla pyritään hidastamaan epidemian kulkua.

Vaikka koronavirus aiheuttaa valtaosalle sairastuneista vain lieviä oireita, jossain vaiheessa osa potilaista tarvitsee sairaalahoitoa. Silloin kyse on usein tehohoidosta. Jos tartuntojen määrä kasvaa nopeasti, terveydenhuollon resurssit voivat joutua koetukselle. Näin on tapahtunut esimerkiksi Italiassa.

Alkavan epidemian hidastaminen on siksi koko kansakunnan edun mukaista. Vaikka tartuntojen määrä kasvaisi nopeasti, missään vaiheessa ei ole syytä ajatella, että torjuntatoimet olisivat tarpeettomia.

Erityisen tärkeää on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö pysyy terveenä. Sosiaalipalveluihin lukeutuvat vanhusten hoivakodit ovat paikkoja, joita on suojattava erityisen tarkasti. Sama vaatimus koskee vanhusten kotihoitoa. Näin siksi, että koronavirus on osoittautunut vaaralliseksi iäkkäille sekä niille, joilla on jokin perussairaus.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattihenkilöstö on koulutettu ymmärtämään, miksi flunssaisena ei koskaan pidä mennä töihin. Vaikka lievästi sairaana ehkä jaksaisikin tehdä töitä, tarttuvan taudin kantaja altistaa aina muut.

Koronavirus on nyt levinnyt niin nopeasti, että tilanteet ovat paikoin yllättäneet myös hoitoalan ammattilaiset. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sydänkirurgi oli palannut lomalta Itävallan Tirolista ja mennyt seuraavana päivänä terveenä töihin. Hän oli työpäivän aikana saanut oireita, jotka todettiin koronaviruksen aiheuttamiksi. Vasta myöhemmin tuli tieto, että Tiroli oli jo epidemia-alue. Lääkäri ehti altistaa ison joukon ihmisiä.

Terveydenhuollon resurssit riittävät riskiryhmien mahdolliseen sairaalahoitoon, jos epidemia ei etene räjähdysmäisesti. Esimerkiksi kiireettömiä leikkauksia voidaan siirtää, jos tehohoitopotilaita tulee koronaviruksen vuoksi paljon lisää. Sairaaloiden kapasiteetista suurin osa on kiireettömissä hoidoissa, joten resursseja löytyy.

Esimerkiksi heräämöjä voidaan sairaaloissa muuttaa tehohoitotiloiksi. Ratkaisevaa hoidon turvaamisessa on tällöinkin se, että paikalla on riittävästi henkilöstöä. Hengityskoneita kyllä on, mutta niitäkään ei voida käyttää ilman ammattitaitoista henkilöstöä.

Suomessa on viranomaisten mukaan varauduttu poikkeustilanteisiin paremmin kuin monessa muussa maassa. Varusteita potilaiden eristämiseen ja hoitohenkilöstön suojaamiseen on varastossa. Varastoja on sairaanhoitopiireissä, kunnissa sekä Huoltovarmuuskeskuksessa. Epidemian pitkittyessä varastojen käyttöä voidaan koordinoida valtakunnallisesti.

Hoitohenkilöstö työskentelee lähiviikkoina poikkeuksellisen paineen alla, jolloin henkilöstön jaksamiseen joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota. Paras tae jaksamiselle on se, että hoitopaikoissa on kaikissa tilanteissa riittävästi työntekijöitä.

Kun koronavirusta vastaan ei vielä ole rokotetta, jokaisen on ymmärrettävä, että omalla käytöksellä voi vaikuttaa toisten ihmisten sairastumisriskiin. Tarpeettomia käyntejä sairaaloissa ja hoivapaikoissa on syytä välttää. Tilanne vaatii kaikilta kansalaisilta vastuullista käytöstä, jotta riskiryhmät välttyisivät taudilta. Hoitohenkilöstölle on myös turvattava työrauha.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.