Muutaman lähiviikon aikana koko euroalueen kestävyys on koetteilla. Järjestelmäriski on ehkä jopa suurempi kuin finanssi- ja velkakriisin aikoihin.

Eurojärjestelmän kestävyyden testi tulee odotetusta suunnasta mutta yllättävästä syystä. Italia arvioitiin jo finanssikriisin aikoihin euron heikoksi lenkiksi. Ei siksi, että se olisi euromaista talouskunnoltaan kaikkein huonoin, vaan siksi, että Italia on heikoista talouksista se, joka on riittävän suuri suistaakseen koko järjestelmän kumoon.

Kun tämä ja Italian talouden vaivat on tiedetty vuosia, ongelmiin on varauduttu ja eurojärjestelmään on rakennettu puskureita. Mutta koronaviruksen aiheuttamaan kaikenkattavaan ongelmaan nimenomaan Italiassa ei ole varauduttu. Italia on kärsinyt epidemiasta Euroopan maista pahimmin.

Italian taloudella on monia heikkouksia. Tuottavuus – varsinkin etelässä – on heikkoa. Kasvu on kituliasta, ja pankeilla on liian tiukka yhteys valtioon sekä politiikkaan.

Italian pankkisektorin hallussa on runsaasti valtion velkakirjoja, ja pankit ovat jakaneet alueilla lainoitusta kohteisiin, joita valtakunnallinen tai alueellinen politiikka on suositellut poliittisista syistä. Pankkisektorin kutistaminen ja tehostaminen ei ole oikein sujunut, koska monen pankin omistus on pieninä pirstaleina kotitalouksilla – siis äänestäjillä, ja heitä Italian kyvytön politiikka ei uskalla ärsyttää.

Nyt koronavirus vie Italiassa sekä terveydenhuollon että talouden kriisiin yhtä aikaa. Kysyntä ja tarjonta sakkaavat. Kulutus kutistuu, ja yritykset luisuvat kohti kuilua. Virus iski pahimmin nimenomaan niille alueille, joilla tuottavuus on ollut parasta ja yrityselämä terveintä. Koronavirus varmistanee sen, että Italian bruttokansantuote supistuu tänä vuonna.

Italian valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen on jo yli 130 prosenttia. Jos julkista rahaa nielevä, valtiota velkaannuttava ja yksityisen talouden kierroksia laskeva koronaepidemia ei ole pian ohi, Italian pankkien taseet pehmenevät. Ja pehmeyttä niissä on jo ihan riittämiin. Kun pankit ajautuvat vaikeuksiin, silloin Italian valtiokin ajautuu vaikeuksiin.

Italia on pulassa, ja samalla koko eurojärjestelmä on pulassa. Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti juuri lisäävänsä rahan määrää, jotta epidemian vaikutukset minimoituisivat. Italiaa ei rahalla työntäminen nyt auta.

Tähän arvioon ovat tulleet rahamarkkinatkin. Aina epidemiaan saakka Italian valtionvelan korot lähestyivät kohti nollaa. Nyt ne nousevat, mikä tietää lisää ongelmia, jos Italia yrittää velan varassa hoitaa talouden ja kansanterveyden ongelmaansa.

Euroalueen ja EKP:n kannattaa varautua räätälöimään Italialle jonkinlaista tukipakettia. Espanjan pankkikriisin aikaan sellainen tehtiin Espanjalle. Markkinat rauhoittuivat jo sadan miljardin euron kokoisen apupaketin tarjoamisesta, minkä vuoksi Espanja ei tarvinnut pankkien pääomitukseen potista kuin runsaan kolmasosan. Riitti, että avusta oli sopu ja apua tarjottiin ajoissa.

Italian apupaketin rakentelusta ei tulisi helppoa. EU-maat eivät ole saaneet sopua aikaan edes unionin budjetista, vaikka unionin mittakaavassa budjetti on mitätön. Riidat olivat budjetin kokoon suhteutettuna muutaman euron riitoja.

Nyt euromaiden päättäjien katse on koronaepidemian vuoksi kääntynyt entistä tiukemmin kotimaisiin taloushuoliin. Mutta sekin kannattaa muistaa, että ne kotimaiset taloushuolet moninkertaistuvat, jos Italia ajautuu isoon talouskriisiin.

