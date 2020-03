Pääministeri Boris Johnsonin hallitus on esitellyt ensimmäisen budjettinsa. Jos investointihankkeiden aloittaminen ja talouden elvyttäminen on vasemmistolaista talouspolitiikkaa, Britanniaa hallitsee vasemmistohallitus. Jos oikeistolaista talouspolitiikkaa on se, että ei yritä hillitä tuloerojen kasvua eikä kiristä verotusta, Britanniaa hallitsee oikeistohallitus.

Infrarakentamiseen – muun muassa teihin ja rautateihin – käytetään budjettiesityksen mukaan viiden vuoden aikana 600 miljardia puntaa, koronavirusta vastaan käytävään kamppailuun 30 miljardia. Terveydenhuoltoon riittää kuusi miljardia lisää. Budjettia ei tasapainoteta veroja kiristämällä, vaan maa ottaa velkaa.

Britannia elää siinä välivaiheessa, jossa konservatiivihallitus kerää kannatusta EU-eron eli brexitin toteuttamisesta mutta ei kärsi vielä sen seurauksista. EU-eron vaikutukset riippuvat täysin siitä, millaisen taloussuhteen maa saa neuvoteltua EU:n kanssa tämän vuoden aikana.

Kantar-tutkimuslaitoksen kyselyn mukaan konservatiivien kannatus onkin historiallisen korkealla: puolet vastanneista tukee puoluetta. ”Hybridi” talouspolitiikka saattaa vielä lisätä kannatusta. Se on joka tapauksessa selvää, että Labouria se ajaa entistä ahtaammalle.

