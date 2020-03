Hallituksen tiedotustilaisuus maanantaina iltapäivällä teki viimeistään selväksi, että Suomi on siirtynyt poikkeukselliseen ajanjaksoon, josta meillä ei ole kokemusta rauhan aikana.

Koronaviruksen leviäminen on yksilöille ja yhteiskunnan toiminnalle uhka, koska tiedämme sen vaikutuksista vielä varsin vähän ja tähänastiset tiedot ovat huolestuttavia.

Kriiseille tyypillistä on, että suuria päätöksiä joudutaan tekemään puutteellisen tiedon varassa. Jotta asioiden tärkeysjärjestys pysyy oikeana, toimenpiteitä on hyvä arvioida pohtimalla, miten onnistumista arvioidaan jälkeenpäin.

Nyt keskeisintä on, että päähuomio kohdistuu uhanalaisimmassa asemassa oleviin eli riskiryhmiin kuuluviin ja heidän selviämistään tukeviin yhteiskunnan avainhenkilöihin, erityisesti terveydenhuollossa.

Kyse on tämän sukupolven suuresta yhteisestä ponnistuksesta, joka toivon mukaan on kuitenkin määräaikainen.

Valmiuslain pykälien aktivointi ja esimerkiksi koulujen siirtäminen etäopetukseen ovat kovia päätöksiä. Maan poliittinen johto katsoo laajalla yhteis­ymmärryksellä, että ratkaisuihin on perusteet.

Ihmisten vapauksien rajoittaminen on toimenpide, johon ryhtyminen edellyttää poikkeuksellisen perusteellista harkintaa. On hyvä huomata, että valmiuslain säännösten käyttöönotto ei ole piikin avaamista rajoituksetta, vaan jokaisen askeleen ottaminen pitää pystyä perustelemaan erikseen.

Lähipäivien aikana suomalaiset joutuvat omassa elämässään kohtaamaan muutoksia, jotka vielä muutama päivä sitten olisivat tuntuneet vaikeilta kuvitella.

Koulujen sulkeminen koskee oppilaiden lisäksi myös laajasti perheitä, heidän lähipiiriään ja työpaikkoja. Järjestelyihin tarvitaan paljon poikkeus­ratkaisuja. Edessä on myös monia vaikeasti ratkaistavia sosiaalisia ja muita ongelmia, jotka tulevat eteen poikkeusolojen jatkuessa.

Päivähoidossakin varaudutaan siihen, että joudutaan käymään läpi, miten yhteiskunnan avaintehtävissä olevien vanhempien lapset pystytään hoitamaan.

Vanhempaa väestönosaa koskevat rajoitukset ovat myös rajuja. Ne on kuitenkin syytä ottaa vakavasti, koska tämänhetkisen tiedon mukaan kyse on suurimmassa riskissä olevien suojelemisesta.

Vielä on mahdotonta sanoa, kuinka lähellä tai kaukana paluu normaaleihin aikoihin on. Se on kuitenkin selvää, että edessä olevat viikot – ehkä jopa kuukaudet – testaavat suomalaisen yhteiskunnan keskinäisen solidaarisuuden.

Tänä poikkeuksellisena aikana on syytä myös huolehtia, että yhteiskunnalle, työpaikoille ja taloudelle ei aiheudu tarpeettomia vaurioita. Se maksaa, mutta vaihtoehdot ovat todennäköisesti vielä paljon huonompia.

Yhteisvastuuta Suomessa on ollut tähänkin asti, mutta viime vuosina se on monesti näkynyt ensisijaisesti valmiutena maksaa veroja. Moni on saattanut ajatella, että verojen maksaminen on nykyaikaan kuuluva tapa huolehtia ihmisistä, jotka eivät kuulu omaan ­välittömään ­lähipiiriin.

Nyt yhteisvastuu, huolen kantaminen riski- ja avainryhmistä, tarkoittaa myös omien vapauksien rajoittamista ja venymistä arjessa. Se kannattaa tehdä niin, että suomalaisen vapaan yhteiskunnan ydin säilyy terveenä, kunnes ajat helpottavat.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.