Osa suomalaisista on reagoinut lähestyvään koronavirusepidemiaan hamstraamalla kipu- ja kuumelääkkeitä. Jotkin valmisteet ovat voineet jopa loppua yksittäisistä apteekeista.

Lääkkeiden hamstraamiselle ei ole tarvetta. Koronavirustilanne ei ole aiheuttanut lääkkeiden tuotantoon ja jakeluun merkittäviä ongelmia. Suomessa on myös kattavat lääkkeiden velvoitevarastot, toisin kuin monessa muussa maassa.

Lääkkeiden saatavuusongelmia voivat sen sijaan aiheuttaa hamstrauksella kuluttajat itse. Poikkeustilanne vaatii nyt jokaiselta malttia. Hallitus antoi tiistaina valmiuslain mukaisen asetuksen, jolla voidaan rajoittaa lääkkeiden myyntiä. Jo aiemmin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea oli suositellut rajoituksia apteekeille.

Akuutin koronakriisin jälkeen lääke­teollisuus on varmasti yksi niistä toimi­aloista, jotka joutuvat pohtimaan globaalin työnjaon tulevaisuutta uudesta näkökulmasta.

Globalisaation myötä lääkkeiden raaka-aineiden valmistus on keskittynyt voimakkaasti Kiinaan. Toinen iso lääkeaineiden ja rinnakkaisvalmisteiden tuottaja on Intia. Rinnakkaisvalmiste on yleensä edullisempi vaihtoehto alkuperäisvalmisteelle, jonka patentti on rauennut. Molemmissa on sama vaikuttava aine.

Kallis lääketutkimus ja alkuperäis­valmisteiden tuotanto ovat keskittyneet enimmäkseen Pohjois-Amerikkaan ja EU-maihin. Globaali työnjako on edistänyt lääkkeiden hintojen halpenemista, mutta se on tehnyt samalla tuotantoketjun herkäksi häiriöille.

Intia ilmoitti rajoittavansa joidenkin rinnakkaisvalmisteiden myynnin vain omaan maahan sen jälkeen, kun raaka-aineiden saanti Kiinasta oli koronavirus­epidemian vuoksi vaikeutunut. Nyt Kiina on tosin jo avaamassa vientisatamiaan.

Euroopan komissio esitti hiljattain teollisuusstrategiassaan, että lääketuotannon varmuutta pitäisi EU:n alueella vahvistaa. Suomessakin on havahduttu siihen, että eri teollisuudenalojen alihankintaketjuja pitäisi olla myös kotimaassa.

Suomessa on nyt vain yksi lääkeainetehdas, mutta osaamista ja valmiuksia voisi olla laajemmallekin tuotannolle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.