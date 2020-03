Samaan aikaan kun julkisia ja jopa yksityisiä palveluita suljetaan koronaepidemian vuoksi ja ihmiset sulkeutuvat koteihinsa, pörssit jatkavat osakekauppaansa. Maailma pysähtyy, mutta pörsseissä hermostunut hyörinä on hiljentynyt vain hetkellisesti pahimman paniikin aikoina.

Jos maailmantalous koskaan joutuu toisen kerran näin äkilliseen, ennustamattomaan ja kattavaan kriisiin, niin tämän kriisin opetus on, että pörssien määrä­aikainen sulkeminen kuumeisimpana ­aikana voisi olla perusteltua.

Osakemarkkinat ovat kulkeneet ylös ja alas kaikkialla. Romahdusta on seurannut päivän päästä äkkinousu. Ja sitä on seurannut romahdus. Äkkiliikkeille on tuhansia selityksiä. Keskuspankkien ratkaisut ovat yhtenä päivänä kohdallaan ja seuraavana väärin mitoitettuja.

Se, mikä tänään näyttää epidemian talousvaikutuksia tehokkaasti rajoittavalta elvytykseltä, on huomenna riittämätöntä.

Yksi selitys on myös, että osakemarkkinat ovat nykyisin pitkälle automatisoituja. Kun rajahinta saavutetaan, koneet käyvät kauppaa.

Kaiken lisäksi koronavirus iski aikana, jolloin pörssikurssit olivat nousseet erityisesti Yhdysvalloissa kohtuuttoman korkealle. Kun elää kuplan päällä, pelkää jokaista neulaa.

Jos osakemarkkinat olivat hyvinä ja vakaina aikoina toimivia keinoja ohjailla rahavirtoja ja hankkia yrityksille rahoitusta, tällaisen kriisin keskellä pörssien rooli tässä tehtävässä on hukassa. Äkkijyrkkä mutta lyhytaikainen taloudellinen romahdus imee yritysten kassaa tyhjäksi.

Likviditeettiongelmaa ei paniikkiaikoina osakemarkkinoilla korjailla.

Koronaviruksen talouteen tuoma kriisi on laajuudeltaan ja kestoltaan niin ennakoimaton, ­että järjellinen yritysten näkymiä, osinkoja ja tulevia tuloksia punnitseva sijoittaminen on mahdotonta. Arvailu on sukua hätäilylle.

Viime päivinä osakemarkkinat ovat muuttuneet yleistä levottomuutta vain lisääväksi tekijäksi. Lyhyet tekniset keskeytykset äkkijyrkän hintojen pudotuksen vuoksi eivät tunnu auttavan. Hieman pitempi tauko voisi antaa sijoittajille aikaa rauhoittua.

