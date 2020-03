Kulunut viikko on ollut Suomessa monella tavalla poikkeuksellinen, mutta koululaitokselle se on ollut suorastaan historiallinen. Hyvin lyhyellä varoitusajalla kouluissa kaikilla asteilla siirryttiin etäopetukseen. Perjantaina hallitus kuitenkin teki uudelleenarvion ja pehmensi linjausta peruskoulun ensimmäisten luokkien osalta.

Myllerrys osoittaa hyvin, kuinka tärkeä instituutio koulu on Suomessa. Esimerkiksi peruskoulussa opetellaan hankkimaan tietoja ja taitoja, harjoitellaan ryhmässä toimimista, saadaan kunnollinen lämmin ateria kerran päivässä, huolehditaan terveydestä sekä tuetaan niitä, joilla on muita suurempi tuen tarve.

Koulu opettaa säännöllisen päivä- ja viikkorytmin merkitystä ja askel kerrallaan myös vastuun ottamista omasta työskentelystä.

Nyt tilanne on muuttunut lyhyellä varoitusajalla. Varsinkin korkeakouluopiskelijat ja toisen asteen oppilaat ovat jo tottuneet omaehtoiseen opiskeluun, ja myös peruskoulun ylimmillä luokilla valmiudet ovat hyvät.

Ensimmäisten luokkien kohdalla tilanne on toinen. Siksi ensimmäistä linjausta joustavampi mahdollisuus osallistua lähiopetukseen oli tarpeen.

Vanhemmat ovat monissa perheissä joutuneet yhtäkkiä osallistumaan lapsensa päivittäiseen koulutyöhön aivan toisella tavalla kuin vain läksyjen tekemisestä muistuttamalla.

Tekniikka tukee nykyään etäopiskelua paljon paremmin kuin vielä muutama vuosi sitten, mutta parissa päivässä otettu valtava digiloikka nojaa eniten suomalaisten opettajien osaamiseen. Onneksi sitä vertailtaessa Suomi on maailmanluokkaa.

Kun Suomessa vuosikymmenten odottelun jälkeen lopulta ryhdyttiin tekemään peruskoulu-uudistusta 1960-luvun lopulla, tärkeä linjavalinta liittyi opettajien kouluttamiseen.

Tuolloin tehty ratkaisu oli viisas. Suomalaisilla opettajilla aivan ensimmäisistä luokista lähtien on yliopistotason koulutus.

Uuden rakentamiselle oli vankat perustukset. Opettajan ammatin arvostus oli jo sadan vuoden ajan ollut suuri. Se näkyi myös siinä, että kilpailu alan koulutuspaikoista oli kovaa.

Ja kun osaamisen pohja on ollut vahva sekä perheiden ja muun yhteiskunnan luottamus luja, koululaitoksen kulttuuriin on kuulunut se, että opettajat pystyvät itse määrittelemään, millä tavoin he pyrkivät kohti opetussuunnitelman tavoitteita.

Tällaisina poikkeusaikoina opettajien osaaminen ja heidän itsenäinen tapansa työskennellä on erityisessä arvossa. Luovuus, nopeus ja joustavuus etäopiskeluun siirtymisessä on ollut hämmästyttävää.

On kuitenkin selvää, että näin laajamittainen etäopetus ei voi korvata kaikkea sitä hyvää, mikä on tarjolla lähiopetuksessa.

Poikkeukselliset ajat jatkuvat todennäköisesti pitkään, joten jo nyt täytyy ryhtyä miettimään, miten takamatka pystytään kuromaan kiinni.

Koululaisten ja perheiden tarve tuelle ei ole kadonnut minnekään. Nyt se vain täytyy tarjota toisella tavalla ja aktiivisesti tuen kohteita tavoittaen.

Jos poikkeusolot jatkuvat pitkään, eteen tulee myös paljon hallinnollisia kysymyksiä, jotka liittyvät todistuksiin, valmistumiseen, tutkintoihin ja opiskelijavalintoihin. Joustoja tarvitaan paljon.

Olennaista on myös se, ettei oppivelvollisuuden ydinajatus hämärry vaikeina viikkoina. Koulutus on perusoikeus, jonka toteutuminen vaatii kaikilta ponnisteluja.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.