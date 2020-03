Etelä-Amerikankin yli pian vyöryvä koronaviruskriisi ei lupaa hyvää venezuelalaisille. Venezuelan terveydenhoitojärjestelmä on jo romahtanut, eivätkä yli 9,3 miljoonaa venezuelalaista saa riittävästi ruokaa. Sairaanhoito ei toimi. Polttoaineita, sähköä ja vettä ei taata suureen osaan maata.

Venezuelan ihmisoikeustilanne on suuri huolenaihe. Demokratia on murentunut ja talous korruptoitunut, ja siitä vastuussa on nyt Venezuelaa vuodesta 2013 johtanut presidentti Nicolás Maduro.

Huomattava osa venezuelalaisista elää keskellä humanitaarista katastrofia ja on valmiiksi koronavirustartunnan riskiryhmässä. Nyt, koronakriisin alla, Maduro vain jatkaa hyökkäyksiään parlamenttia ja oikeuslaitosta vastaan.

YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet on useaan otteeseen vaatinut Maduroa lopettamaan oppositiopoliitikkojen vainon. Järjestelmälliset hyökkäyksistä kansalliskokousta vastaan kuitenkin vain jatkuvat.

Maaliskuun 10. päivä Venezuelan poliisin erikoisjoukot ottivat kiinni Renzo Prieton, vaikka hänellä on kansanedustajana koskemattomuuden suoja. Juan Requesensin, Gilber Caron ja Ismael Leónin jälkeen Prieto on neljäs pidätetty parlamentin jäsen.

