Maailmantalous taistelee aikaa vastaan. Korona­virus­epidemian talousseurauksia yritetään hillitä rahalla ja velkaantumisella. Tarkoitus on saada yritykset kestämään epidemian vasta­rannalle ja tehdä talousiskusta nopeasti ohi menevä.

Kovaan ja lyhytaikaiseen iskuun voi olla varaa, mutta kovaan ja pitkäaikaiseen ei. Yhtä vähän varaa on siihen, että epidemia tulisi takaisin toisena aaltona ensi talvena, jolloin eristystoimet ja rajojen sulkemiset palaisivat.

Jyrkän V-kirjaimen muotoinen taantuma on helpompi kestää kuin loivaksi U:ksi muotoutuva taantuma tai kaksi perättäistä V:tä. Ei ihme, ­että rahaa käytetään valtavia summia rokotteen ja virukseen tehoavien lääkkeiden ­kehittämiseen. Tämän tieteellisen projektin taloudellinen arvo on valtava.

Kiina on tässä kriisissä länttä edellä. Epidemia ilmeisesti laantuu Kiinassa voimakkaiden eristystoimien vuoksi. Teollisuus ja palvelut palautuvat hiljalleen entiselleen. Mutta tästä vuodesta tulee silti maalle ennätyshuono. Bruttokansantuotteen totuttuun kuuden prosentin vuotuiseen kasvuun Kiinalla ei ole mitään mahdollisuuksia. Kiinalle on hyvä suoritus, jos kasvua yleensäkään tulee. Länsi ei ole vielä edes epidemian laantumisen vaiheessa. Talouden pyörät vasta hidastuvat.

Yhdysvaltain keskuspankin St. Louisin aluepankin johtaja James Bullard arvioi, että Yhdysvaltain työttömyysaste nousee 30 prosenttiin ja bruttokansantuote putoaa puoleen. Hurjia lukemia selittää amerikkalainen tapa muuntaa osavuosilukemat vuositasolle. Jos Bullardin arvio toteutuu, pudotukset ovat joka tapauksessa valtavia, Kiinan menetyksiä vastaavia.

Kiina pystynee puristamaan epidemian vaikutukset tiukaksi V-kirjaimeksi. Yhdysvalloilta tällainen ei ehkä onnistu, sillä maan terveydenhuoltojärjestelmä on varautunut iskuihin huonosti. Epidemia leviää Yhdysvalloissa nopeasti. Yhdysvallat on kulutus- ja kotimarkkinatalous, joka sietää huonosti epidemian patoamisen seurausta: kulutuksen romahdusta. Iso osa amerikkalaisista pitää kyselyjen mukaan epidemiaa edelleen median liioitteluna tai politiikan välikappaleena, eikä presidentti Donald Trumpista ole johtajaksi tällaisessa kriisissä.

Jos epidemian vastarannalle haluaa nousta no­peasti, välituotteiden hintoja, amerikkalaisen teollisuuden ja palveluiden kustannuksia sekä kuluttajahintoja nostavat Kiinan-vastaiset kauppamuurit olisi purettava heti. Siihen Trump tuskin pystyy.

Eristyksiä on vaikeampaa saada rakennettua Yhdysvalloissa kuin Kiinassa, eikä työmarkkinoilla ole samankaltaisia mahdollisuuksia luoda julkisen talouden piikkiin aikalisiä irtisanomisille kuin esimerkiksi Pohjoismaissa on. Saksassa on myös tuettu työajanlyhennysmahdollisuus, Kurzarbeit-mekanismi.

Nämä ratkaisut mahdollistavat sen, että yritysten ei tarvitse aloittaa taantuman hellitettyä kaikkea ihan alusta, aina työvoiman haalimisesta saakka. Jos mallit toimivat, ne lyhentävät yritysten elpymisaikaa, kun kysyntä taas virkoaa.

Ennen kriisiä kannettiin huolta maailmantalouden velkaantumisesta. Nyt kriisissä pohditaan, onko velkaantumisvauhti edes riittävä. Vastatoimiin käytettävät summat ovat hurjia, ja totutut toimintatavat on unohdettu. Saksa käy esimerkistä. Maa olisi voinut elvyttää finanssikriisin jälkeen paljon enemmän. Nyt Saksa ottaa velkaa ja käyttää rahaa yritysten hyväksi. Euron yhteinen etu ei eurosta eniten hyötynyttä maata herättänyt. Muutos tuli vasta, kun Saksan oma etu oli suoraan uhattuna.

