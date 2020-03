Syntyvyyden väheneminen on parin viime vuoden aikana ollut toistuva aihe yhteis­kunnallisessa keskustelussa. Asiaan havahduttiin myöhään, koska jälkeenpäin voi havaita trendin jatkuneen koko 2010-luvun ajan.

Ratkaisumalleja tilanteen muuttamiseksi on tarjottu useita. Niiden yhteinen ongelma kuitenkin on, että toimen­piteiden vaikutuksia on vaikea arvioida, koska täyttä varmuutta syntyvyyden alamäen syistäkään ei ole.

Alkuviikolla Tilastokeskus julkisti uusia väestötilastojaan. Niiden mukaan tam­mi–helmikuussa syntyi runsaat 7 500 lasta, mikä on yli 350 enemmän kuin vuotta aikaisemmin samana ajankohtana. Vielä ei tiedetä, onko kyse trendin käänty­misestä vai satunnaisesta heilahtelusta. Aiheen saama huomio on kuitenkin saattanut vaikuttaa myös lukuihin.

Kuolleisuus ylittää nykyään syntyvyyden, joten Suomen väestönkasvu perustuu nettomaahanmuuttoon. On puhtaasti arvailujen varassa, mitä muuttoliikkeelle tapahtuu lähitulevaisuudessa.

Suomi joka tapauksessa harmaantuu yhä vauhdilla. Viime päivinä paljon huomiota on kiinnitetty yli 70-vuotiaisiin, joita oli vuodenvaihteessa yli 870 000. Määrä kasvoi kolmessa vuodessa peräti sadallatuhannella.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.