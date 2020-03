Kaikkien pitää vähentää lähikontaktien määrää koronavirusepidemian takia. Vaikka ohje on kaikille sama, sen vaikutukset ovat hyvin erilaisia eri ihmisille. Arkielämän rajoitukset jokainen kohtaa omista lähtökohdistaan. Tilanne on uusi kaikille, mutta se on erityisen vaikea niille, joilla on ollut omassa arjessa sosiaalisia, taloudellisia tai terveyteen liittyviä ongelmia jo aiemmin.

Jos elämässä meni huonosti tätä ennen, kriisin jälkeen voi mennä vielä huonommin. Kun yhteiskunta keskittyy täysin perustelluista syistä hoitamaan ensisijaisesti koronavirusepidemiaa, avun saaminen muihin ongelmiin voi hetkellisesti heiketä. Samaan aikaan näitä muita ongelmia voi ilmaantua juuri kriisin takia lisää. Poikkeusolot koettelevat erityisesti niitä, joilla on alentunut toimintakyky ja heikko turvaverkko.

Koti ei ole kaikille lapsille turvallinen paikka. Opettajat tekevät parhaansa, että koululaisten etäopetus sujuisi hyvin, mutta osa lapsista oli jo ennen epidemiaa lastensuojelun asiakkaita. Jos vanhemmilla on päihde- tai mielenterveysongelmia, ne voivat pahentua, kun perheet viettävät tavanomaista enemmän aikaa kodin seinien sisällä.

Kuntien tehtävänä on huolehtia, että myös mahdolliseen lastensuojelun kasvavaan tarpeeseen kyetään vastaamaan. Poliisi on jo varautunut siihen, että perheväkivalta voi lisääntyä.

Yksinäisyyden tunteeseen saa lievitystä esimerkiksi juttelemalla läheisten ja ystävien kanssa puhelimessa. Digitaaliset laitteet tarjoavat myös kuvayhteyksiä niille, joilla näitä laitteita on ja jotka osaavat niitä käyttää. Tunne yksin jäämisestä voi olla erityisen raskas esimerkiksi masennuspotilaille, joiden taudinkuvaan kuuluu muutenkin vetäytymistä. Terapiaistunnot, vertaistukiryhmät ja kuntouttava työtoiminta ovat kenties jääneet tartuntariskin vuoksi tauolle, eikä nettiterapia korvaa kaikille henkilökohtaista tapaamista.

Poikkeusolot voivat olla erityisen raskasta aikaa myös omaishoitajille, joista moni on itsekin eläkeiässä. Virusepidemia voi rajoittaa mahdollisuuksia saada hoidettava omainen esimerkiksi intervallihoitoon, jonka aikana omaishoitaja saisi levähtää. Kuntien sosiaalityöltä vaaditaankin erityistä herkkyyttä tunnistaa kasvanut avuntarve ja mahdollisuuksia reagoida siihen.

Koronavirusepidemian aiheuttama äkkipysähdys monilla talouden toimialoilla ajaa yllättäen työttömäksi ihmisiä, jotka eivät ole voineet siihen mitenkään varautua. Lomautus tai työpaikan menetys voi olla raskas taloudellinen taakka ja samalla myös henkinen kriisi, kun näkymät sumenevat. Moni ihmettelee nyt, miten tästä selvitään eteenpäin.

Ihmisellä on luontaisia selviytymismekanismeja, joiden avulla kukin pystyy vahvistamaan toivoa ja luottamusta omassa elämässään. Moni löytää lohtua esimerkiksi toisista ihmisistä tai luonnosta ja kevään merkeistä.

Jos toimintakyky on jostain syystä heikentynyt eikä läheisiä ole, selviytymiseen tarvitaan muiden tukea. Sitä on oltava tarjolla yhteiskunnan palveluissa mutta myös ihmisten kesken. Ne, jotka pärjäävät kriisissä muita paremmin, voivat auttaa. Ihmisten auttamishalu onkin ilahduttavasti kasvanut.

Koronavirusepidemian raskaimpia puolia juuri nyt on se, että kukaan ei vielä tiedä, milloin tämä päättyy. Epävarmuutta pystyy sietämään paremmin, jos päätepiste on jo näkyvissä. Epidemia päättyy aikanaan, ja sinne asti yhteiskunnan täytyy venyä. Lohtua voi tuoda ajatus siitä, että kukaan ei ole tässä kriisissä lopulta yksin.

