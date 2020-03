Kun Euroopan unioni laajentui kohti Itä-Eurooppaa, eteenpäin ajava voima oli Venäjän vaikutusvallan pelko. Entisiä sosialistisia maita oli ohjattava läntisten arvojen ja läntisen talousyhteisön luokse tarjoamalla niille unionijäsenyyttä. Vuosituhannen vaihteen aikoina Venäjän ulkopolitiikka oli tosin varsin maltillista, mutta länsimaiden päättäjät muistivat hyvin Neuvostoliiton toimintatavat. Kiinan vaikutus Eurooppaan oli vielä vähäistä.

Toisin on nyt. Venäjä ja Kiina kisaavat unionin lähipiirin hegemoniasta. Tilanne on otollinen, sillä Eurooppa on keskittynyt sisäisten ristiriitojensa hoitamiseen – ja nyt koronaviruskriisiin.

Ennen kriisiä EU antoi pakit Albanian ja Pohjois-Makedonian EU-jäsenyyshaaveille. Maiden koettiin olevan kaukana EU-tasosta: hallinto on heikkoa ja oikeusvaltioperiaatteet vasta kypsymässä. Lännessä pelättiin myös, että rajojen avaaminen voisi tuoda rikollisuutta länteen.

Nyt tilanne on muuttunut. Maakaksikko ei tarkistusmittauksessa sittenkään ollut liian kaukana, ja niille avattiin torstaina tie kohti EU-jäsenyysneuvotteluja.

Avausta kehuttiin komein sanoin, mutta yksi syy ratkaisuun oli se, että kisa Balkanin alueen henkisestä hallinnasta kiihtyy.

Kun Albania ja Pohjois-Makedonia saivat EU:lta pakit ja Yhdysvaltain sitoutuminen alueelle on presidentti Donald Trumpin kaudella löystynyt, tilanne tarjosi Venäjälle ja Kiinalle tilaisuuden edetä alueella. Länsi-Balkan on Venäjän geopolitiikan tavoitteiden kannalta tärkeä. Se on lähellä Lähi-itää, Mustaamerta ja Välimerta, eivätkä kaikki alueen maat ole Naton jäseniä. Venäjä pitää myös Serbiaa sillanpääasemanaan.

Venäjä on rakentanut alueen maihin kauppa- ja energiasuhteita. Rahan vipuvoima on suurta köyhissä maissa. Venäjän väitetään yrittäneen vallankaappaustakin Montenegrossa. Läntisten tiedustelulähteiden mukaan Venäjä on lietsonut hybridioperaatioillaan alueella myös etnisiä kiistoja ja länsivastaisuutta.

Kun EU avaa maakaksikon kanssa neuvottelut, se ottaa tietoisen riskin. Nämä maat eivät ole vielä aikoihin EU-kuntoisia. Mutta vaihtoehtokin on selvä: Venäjän vallan jatkuva kasvu Balkanilla.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.