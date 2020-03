Kun koronavirus etenee eri puolilla maailmaa, se testaa samalla myös yhteis­kuntia ja poliittisia järjestelmiä.

Julkisuuden kautta saa parhaan kuvan siitä, mitä kehittyneissä ja avoimissa yhteis­kunnissa tapahtuu. Niissä kansalaisten odotuksetkin julkisen vallan toimia kohtaan ovat suurimmat.

Harvainvaltaisissa ja rajoitetun sanan­vapauden maissa tilanne on jo toinen. Ikäviä uutisia ei useinkaan haluta kertoa eteenpäin, mutta kun toimien tarve on ilmeinen, niihin ryhtyminen ei kompastu esimerkiksi perus­oikeuksiin. Rajoitukset ovat näiden maiden ydino­saamista, mutta vaikutuksista on vaikea saada varmaa tietoa.

Kiinassa on edetty peittelystä kovien toimenpiteiden kautta siihen vaiheeseen, jossa oman maan asukkaat ja muu maailma voivat vain arvailla, kuinka hyvin julkisuuteen kerrotut myönteiset tiedot pitävät paikkansa.

Venäjällä taas siirryttiin muutamassa päivässä vähättelystä rajojen sulkemiseen ja kaupunkien sulkemisiin. Tilannekuva on ulkomaailman – ja Suomen kaltaisen naapurimaan – kannalta hyvin sumea. Edessä voi olla nopeitakin käänteitä.

Moni johtaja saattaa käyttää tilannetta hyväksi oman asemansa vahvistamiseen. Kriitikkojen oikeuksien rajoittaminen on nyt houkutteleva vaihtoehto.

Surkeimmassa asemassa ovat kuitenkin köyhät maat. Niihin tauti leviää hitaasti, mutta voimat eivät riitä taudin torjuntaan tai hoitoon. Huono-osaisten asema muuttuu yhä huonommaksi. Se ei välttämättä nouse edes uutiseksi.

Suomessa epidemia-ajan johtamisessa kamppaillaan demokratialle tyypillisten ongelmien kanssa.

Normaaliaikana päätöksenteko ja toimeenpano ovat varsin hajallaan val­tion, kuntien ja erilaisten viranomaisten vastuulla. Kriisin edetessä päätöksentekoa on keskitetty, mikä on ollut perusteltua. Esimerkiksi epäselvyys Helsinki-Vantaan lentokentälle palaavien ohjeistuksesta kertoo, miten voi käydä, kun vastuu on hajallaan.

Demokratiassa päättäjien asema ei ole kadehdittava. Kaikki tietävät, että päätökset pitää tehdä epävarmojen tietojen pohjalta, eikä yksimielistä kiitosta ole jälkeenpäin luvassa.

Paineet ovat kovat, kun samaan aikaan on toiveita vielä kovemmista toimista ja mahdollisimman nopeasta paluusta normaaliaikoihin.

Päättäjät joutuvat myös tekemään ratkaisuja, jotka ovat lähtökohtaisesti kohtuuttomia: valinnat vaikuttavat ihmisten henkeen, terveyteen, työhön ja toimeentuloon.

Tällaisessa tilanteessa on hyvä pitää kiinni kansanvaltaisen järjestelmän peri­aatteista ja samalla kerätä oppia tulevaa varten.

Parlamentarismi on toimiva pohja toimia myös poikkeusoloissa. Valtioneuvoston asema korostuu koko julkisen sektorin ohjauksessa, mutta sekin nojaa edelleen eduskunnan tukeen.

Päätöksentekomallin selkeydellä ja avoimuudella varmistetaan luottamus järjestelmään. Kysymysten esittäminen, kritiikki ja vaihtoehtojen tarjoaminen osana kansalaiskeskustelua on poikkeusoloissakin tärkeää. Kun tiedetään, että päättäjät ovat alttiita kritiikille, valinnat ovat silloin todennäköisesti punnitumpia. Se taas lisää jokaisen valmiutta ponnistella vapaaehtoisesti samaa päämäärää kohti.

Tämän luottamuksen avulla demokratiat selviävät kriiseistä, vaikka ratkaisuja ei nuijitakaan näyttävästi pöytään yksin- tai harvainvaltaisten maiden malliin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.