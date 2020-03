Muutaman vuoden suunnitteilla ollut digi­loikka on otettu vuoden alussa. Tuolloin maistraatit ja Väestö­rekisteri­keskus yhdistyivät. Syntyi valta­kunnallinen Digi- ja väestö­tieto­virasto.

Etukäteen ratkaisua hehkutettiin muun muassa siten, että näin voidaan yhden seudun ruuhkaa purkaa toisella seudulla, jossa saattaa olla rauhallisempaa.

Ensimmäisten kuukausien jälkeen näyttää siltä, että digiloikka ei ainakaan aluksi mennyt oikeaan suuntaan.

Perikuntien tarvitsemien sukuselvitysten toimittaminen kesti ennen virasto­uudistusta nelisen viikkoa. Digiloikan jälkeen operaatioon menee tuplasti enemmän aikaa.

Samaan takkuiluun törmää, kun perukirjan osakastiedoille hakee maistraatista vahvistusta. Ennen tarvitsi odottaa pari viikkoa, nyt voi mennä parikin kuukautta. Se on hyvin pitkä aika toimenpiteelle, joka useimmiten on yksinkertainen ja helppo.

Rahoitusalalla on hahmoteltu mallia, jossa kuolleen omainen voisi hoitaa kaiken kuolemaan liittyvän byrokratian nopeasti ja helposti yhdessä palvelukanavassa. Se hyöty digiloikasta on, että tällaisen uudistuksen tarve on tullut yhä selvemmäksi.

