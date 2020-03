Ruotsin ja Suomen toisistaan eroava linja korona­virus­epidemian hoidossa on johtanut erikoiseen tilanteeseen. Suomi varautuu uhkaan lännestä.

Hallitus aikoo rajoittaa liikennettä länsirajan yli – ehkä myös työssä käyvien osalta – entistä enemmän. Rajoituksilla on vaikutusta tuhansien ihmisten arkeen varsinkin Torniossa ja Haaparannassa. Rajan yli käy töissä myös terveydenhoitoalan ammattilaisia, joiden työ sairaaloissa ja terveysasemilla voi olla ratkaisevaa epidemian keskellä. Ruotsissa asuvat suomalaisetkin joutuvat perumaan pääsiäisen mökkireissuja. Suomi pelkää heidän tuovan tuliaisina tartunnan.

Länsirajan sulkeminen on historiallinen päätös. Vapaa liikkuminen rajan yli osaltaan yhdisti Suomea ja Ruotsia ja loi yhteistä pohjoismaista identiteettiä jo kauan ennen Schengenin sopimusta ja EU-maiden yhteistä talousaluetta.

Siksi rajan sulkemisella paitsi torjutaan epidemiaa myös koetellaan läheisten naapurien keskinäistä suhdetta. Suomi ottaa nyt hetkeksi etäisyyttä suhteessa.

Rajan sulkeminen korostaa Suomen ja Ruotsin ja myös maiden koronavirus­strategioiden eroja. Tavoite on toki yhteinen: selvitä kriisistä mahdollisimman vähin vahingoin, oli kyse ihmishengistä tai taloudesta.

Ruotsissa paljon vartija on maan kansanterveyslaitos, jonka suosituksia hallitus hyvin pitkälle noudattaa. Linjana tuntuu olevan, että kansalaisten olisi hyvä saada immuniteetti koronavirukselle varsin nopeasti. Ruotsin hallitus ei edes voisi toimia samoin kuin Suomen hallitus, sillä Ruotsissa ei ole perustuslain tasoisia säännöksiä siitä, että maan voisi todeta olevan koronaviruspandemian kaltaisen kulkutaudin takia poikkeusoloissa. Myös henkinen ero piirtyy esiin.

Ruotsi on ollut parisataa vuotta suojassa suurilta kriiseiltä. Tämän vuosituhannen alkajaisiksi Ruotsi ehti ajaa alas sekä puolustusvoimansa että muuta kriisivalmiuttaan. Toisaalta talous ja itsetunto ovat vahvoja. Ruotsin johto uskoo kansalaisten noudattavan suosituksia ilman mahtikäskyjäkin. Näin saattaakin olla.

Ruotsissa korostuu viesti kansalaisten omasta vastuusta. Tapahtumia ei enää järjestetä, aukioloaikoja on rajoitettu. Koulut, uimahallit ja osa kaupoista ovat yhä auki, mutta samaan aikaan Tukholmassa rakennetaan messuhalliin koronavirussairaalaa.

Suomessa hallituksen valmiuslain turvin tekemissä poikkeuksellisissa liikkumisen ja liiketoiminnan rajoituksissa ei aina ole näkyvissä suoraa yhteyttä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivittyviin arvioihin. Poliitikot tekevät päätökset ja vastaavat niistä omilla kasvoillaan. Ratkaisuja perustellaan asiantuntijoiden arvioilla, mutta ehkä jälkeenpäin voidaan arvioida, millaisia paineita päättäjiin kohdistui.

Suomen ja Ruotsin strategioiden erot saattavat vaikuttaa niin kriisin kestoon, tehohoitoa tarvinneiden ja kuolleiden määrään kuin talouden saamiin iskuihinkin. Huoli taloudesta on suurta kummassakin maassa, mutta Ruotsin talous on paremmassa kunnossa. Ruotsikin tukee yrityksiä mittavilla tukipaketeilla.

Suomen strategia taas saattaa loiventaa sairastuvien määrän kasvua nopeammin kuin Ruotsissa, mikä osaltaan pidentää epidemiaa ja siten syventää talouskriisiä.

Vasta jälkeenpäin voidaan arvioida, kumpi malli on parempi. Mutta vaikka strategiat ovat erilaiset, suhde luottonaapuriin vain korostuu kriisissä. Jos Suomi tarvitsee apua, lähimpänä on Ruotsi – ja jos Ruotsi tarvitsee apua, on Suomen vuoro auttaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.