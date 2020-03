Lähes kaikissa maailman maissa on otettu korona­pandemian vuoksi käyttöön poikkeus­tila­säännöksiä. Niiden avulla on muutettu totuttuja yhteiskunnan käytäntöjä, rajoitettu ihmisten oikeuksia ja säädetty instituutioiden välisiä valta­suhteita niin demo­kratioissa kuin autoritaarisissakin maissa. Poikkeus­tilan käyttöönotto sinänsä ei ole vierasta demo­kraattisille valtioille, mutta demo­kratiat kunnioittavat näissäkin järjestelyissä peli­sääntöjä.

Unkari ei kuulu näitä pelisääntöjä kunnioittavien maiden joukkoon.

Poikkeustiloja koskevassa teoreettisessa pohdinnassa on hahmoteltu jopa hätätilan aikaan kunnioitettavia sääntöjä. ­Uhkan on oltava poikkeuksellinen, vastatoimien on oltava mitoitukseltaan oikeassa suhteessa uhkaan ja toimilla on oltava aikaraja. Poikkeustilan on siis oltava poikkeus, jonka on loputtava – sen takaraja on päätettävä ennalta ja poikkeus­tilan purkaminen on tehtävä ennalta määrätyssä järjestyksessä.

Unkari on päättänyt monen muun maan tavoin saattaa poikkeustilasäännökset voimaan epidemian vuoksi.

Unkarin ratkaisussa on pari isoa ongelmaa. Se siirtää hallitukselle ja pääministerille enemmän valtaa kuin epidemian tukahduttamisen voi katsoa vaativan. Unkarissa pannaan käytännössä parlamentti jäähylle hätätilan ajaksi ja valta siirretään pääministerille.

Toinen ongelma on toimien mitoitus. Epidemiasta väärää tietoa levittäville voidaan antaa vuosien mittainen vankeusrangaistus. Unkarissa sananvapaus on jo vähissä, joten ”väärää tietoa” voi olla tulevaisuudessa monikin asia: esimerkiksi hallituksen epidemiatoimien arvostelu.

Kolmas ongelma on ajallisen rajoituksen puuttuminen. Pääministeri ja hallitus saavat uudet ja kattavat valtuutensa itselleen toistaiseksi. Hätätila voidaan näiden sääntöjen mukaan tarkastaa perustuslaki­tuomioistuimessa, ja parlamentti voi purkaa poikkeustilat. Unkarin ratkaisun ongelma on, että näillä ”tarkastajilla” ei ole aitoa itsenäisyyttä – ne molemmat ovat pää­ministeri Viktor Orbánin taskussa.

Euroopan unionissa on siten maa, joka ei missään tapauksessa kelpaisi jäseneksi, jos se nyt hakisi jäsenyyttä.

