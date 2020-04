Kriisit eivät ole hyväksi Euroopan maiden yhteis­työlle. Kriisit ovat yhä uudestaan nostaneet esille maiden välisiä epä­luuloja ja lietsoneet riitoja. Näin kävi finanssi-, velka- ja maahan­muutto­kriisissä, ja nyt korona­kriisissä. Myös ilmaston­muutoksen vastainen kamppailu on jo ehtinyt luoda lisää jäsen­maiden välisiä paineita.

Tilanne on nurinkurinen, sillä nimenomaan kriiseissä tarvittaisiin yhteistyötä – Eurooppa pärjää vain pelaamalla yhteen.

Yhteistyön ongelmat palautuvat tavan takaa kahteen asiaan: rahaan ja jäsenmaiden sisäpolitiikan paineisiin.

Kymmenen vuoden takainen velkakriisi repäisi syvän railon jäsenmaiden väleihin, eikä se railo ole umpeutunut. Etelä-Euroopan maat joutuivat yksi toisensa jälkeen ­hakemaan ulkopuolista apua. Kriisin aikoihin poliittinen populismi vahvistui. Populismin ydintähän on eliitinvastaisuus ja yhden sortin impivaaralaisuus: oma kansa ensiksi. Vanhat valtapuolueet ajautuivat kannatuksen huvetessa monessa maassa kevyt­populismiin, mikä näkyi jäsenmaiden vastauksessa velkakriisiin.

Pohjoisen unionimaat korottivat itsensä talouspolitiikan hyvyyden kukkuloille korostamalla eroavaisuuttaan etelän maista. Etelässä oli hillittömyyttä, politiikan heikkoutta ja korruptiota. Se ajoi maat kriisiin. Miksi ­taloutensa hyvin hoitaneiden rehellisten maiden pitäisi niitä avustaa? Ongelma tässä näkemyksessä oli, että taloutensa hyvin hoitaneet maat olivat hyötyneet eniten EU:sta ja eurosta – myös Etelä-Euroopan kustannuksella. Saksan ylijäämät oli suurelta osin synnytetty myymällä etelään saksalaista.

Samaan asetelmaan ajauduttiin vuonna 2015, kun pakolaisia ja siirtolaisia tuli runsain määrin Lähi-idästä Eurooppaan. Etelän rajamaat ja Välimeren rantavaltiot saivat hyvin kitsaasti ja hitaasti tukea pohjoisesta. Taakanjakoa ei saatu koskaan toimimaan. Ongelma ulkoistettiin maksamalla Turkille, jotta se ottaisi huolet hoitaakseen. Ja kun Turkki talvella työnsi pakolaisia kohti Eurooppaa, he olivat tulossa tietysti Etelä-Eurooppaan.

Pohjoisen vastaus etelän maille oli ristiriitainen: kunnioittakaa rajalla ihmisoikeuksia, mutta juuri nyt meille ei mahdu lisää tulijoita.

Velka- ja pakolaiskriisien pahimmat vaiheet ovat jo takana, mutta asetelmat ja asenteet ovat entisellään.

Tämän kiteytti EU:n kovin haukka, Hollannin valtiovarainministeri Wopke ­Hoekstra, kun hän tyrmäsi idean eurobondeista. Etelän maat ovat ehdottaneet, että unionimaat takaisivat yhteistä velkaa, joka käytettäisiin epidemian iskun pehmentämiseen.

Hoekstra kertoi, että bondit heikentäisivät yllykkeitä harjoittaa järkevää talouspolitiikkaa. Hänen mukaansa pitäisi tutkia, miksi pahimmin epidemiasta kärsineet maat eivät olleet hoitaneet talouttaan niin, että ne voisivat nyt vastata kriisiin paremmin.

Suomi liittyi Hollannin rinnalle, kun tiukan talouskurin kannattajat ryhmittyivät muutama vuosi sitten niin kutsutuksi Uudeksi hansaliitoksi. Mutta se, mikä oli velka­kriisin ja populismin paineessa jollain tavalla kotimaan politiikkaan myytävissä oleva asenne, alkaa nyt saavuttaa viimeisen myyntipäivänsä.

Epidemiakriisissä hansaliittolaisuus on hapanta, muiden maiden ihmisten elämää väheksyvää ja Eurooppaa hajottavaa itsekkyyttä. Pohjoisen maat esimerkiksi pystyvät tukemaan omia monikansallisia – myös etelässä toimivia – yrityksiään kriisissä paljon hövelimmin kuin Etelä-Euroopan maat omiaan. Yksillä on sinko ja toisilla ritsa. Kriisin jälkeen epätasa-arvo on kasvanut entisestään. Samalla on kasvanut katkeruus.

