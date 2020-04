Euroopan unionin jäsenmailla on ollut korona­virus­kriisissä vaikeuksia sovittaa talous­politiikkansa ja elvytys­toimensa yhteen niin, että edistettäisiin yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Ongelma ei ole uusi – samoin kävi kymmenisen vuotta sitten velka­kriisissä. Samoista syistäkin.

EU-maiden ylimmät päättäjät yrittivät suoristaa rivejään runsas viikko sitten videokokouksessaan. Yrityksen jälkeen rivit olivat entistä enemmän sekaisin.

Maat jakautuivat kahteen ryhmään vastauksessaan, pitäisikö koronaepidemian iskua pehmentää euromaiden takaamalla yhteisvelalla.

Kiista eurobondeista – tai korona­bondeista – on syvemmän ristiriidan ilmentymä. Kiista kertoo, että vaikka euroalue onkin sidottu yhteisellä valuutalla yhteiseen tulevaisuuteen, maat eivät siltikään luota toisiinsa. Eivät luottaneet velkakriisissäkään.

Kun luottamus puuttuu, talouspolitiikan yhtenäistämisen etuja ei voida ulosmitata. EU- ja euromaat hoitavat kukin oman tonttinsa ja toivovat, että synergiaedut sattuisivat putoamaan jostakin tai että joku muu hoitaisi ne. Näitä muita ovat tähän saakka olleet Euroopan keskuspankki ja EU-komissio. Ilman niiden aktiivisuutta sekä velka- että epidemia­kriisi olisivat jo saattaneet tuhota eurooppalaisen integraation saavutukset.

Keskuspankki lappaa apua satoja miljardeja euroja, ja pankin tukena ovat olleet kansalliset keskuspankit. EU-komissio on yrittänyt pitää maiden välisiä rajoja edes osittain auki, joustanut valtiontukisäännöksistä ja etsinyt maiden välille sopua. Uusin ­uutuus on torstaina esitelty 100 miljardin euron lainapotti, jonka vakuutena on EU:n budjetti.

Ratkaisu on sikäli ovela, että kun tällä lainalla on ottajalleen pieni korko, sitä ­eivät käytä maat, jotka saavat jo lainaa korotta. Pahimpien epidemiamaiden korot ovat nousseet, ja ne ovat juuri niitä koronabondeja vaatineita maita.

Komission viesti rahamarkkinoille on, että kyllä näillä mailla on yhä tukija – vaikkakaan se ei ole euromaiden ryhmä.

Komission potti ei ole suuri, mutta tukijoukkoihin ilmoittautuminen voi lieventää näiden maiden korkopaineita.

