Sanna Marinin (sd) hallitus kokoontuu tiistaina ja keski­viikkona käsittelemään jälleen vaikeita asioita. Sen pitäisi pystyä hahmottelemaan loppu­vaali­kauden menot. Luvassa ovat kiivaat ja sitkeät neuvottelut, sillä kaikki talous­ennusteet ovat parissa kolmessa viikossa heittäneet kuper­keikkaa korona­virus­epidemian vuoksi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) kertoi omista linjauksistaan HS:n haastattelussa (5.4.): epidemian vuoksi julkinen talous joutuu ottamaan lisää velkaa suuruusluokaltaan ehkä 20 miljardia euroa. Jos se olisi ainut seuraus julkiselle taloudelle, niin hyvä niin.

Suomi on viime vuosina päässyt euroalueen velkakriteereihin, ainakin suurin piirtein. Julkista velkaa on ollut noin 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on laskenut Ylelle, että epidemian seurausten vuoksi velkasuhde nousee 70 prosenttiin. Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mielestä se ei ole vielä mikään katastrofi (Yle 5.4.), jos velkaantumisen lopettamiseen on olemassa suunnitelma.

Valtion ja kuntien verotulot pienenevät ja työttömyys- ja toimeentulotukimenot kasvavat, koska työttömyys lisääntyy ainakin vähän aikaa huimaa vauhtia. Lisävelka on tapa päästä pahimman talouskriisin yli.

Hallitus saa niin sanottuun kehysriiheensä – joita kutsutaan virallisesti neuvotteluiksi julkisen talouden suunnitelmasta – valtiovarainministeriön virkamiesten arvion lähivuosien talouskehityksestä.

Kuinka osuva arvio sitten on, kun talouden käänne on tuore ja vaikutukset julkiseen talouteen riippuvat erittäin paljon siitä, kauanko epidemia Suomessa ja maailmalla kestää? Pandemia ei ole yksin Suomen huoli. Myös tärkeimmät kauppakumppanit kärsivät siitä yhtä lailla.

Suomen ja monen muunkin maan onneksi valtion ottama velka on näinä aikoina halpaa. Todennäköisesti korot lähtevät taas jossain vaiheessa nousuun, jos maailmantalous elpyy, mutta ­hyvää arviota siitä ei vielä ole.

Ero 1990-luvun lamaan on, että nyt korkotaso on kaikkialla länsimaissa matala. 1990-luvun lamaa edelsi pitkä nousukausi, jolloin korot nousivat Suomessa pilviin. ­Samalla rahamarkkinat vapautettiin valuuttasääntelystä. Yritykset ja yksityishenkilötkin syöksyivät ottamaan lainaa jossain muussa valuutassa kuin Suomen markassa.

Syksyllä 1991 Suomi sitten devalvoi markkansa, ja muussa valuutassa otetun velan hinta markoissa nousi yhdessä yössä. Se kaatoi monia pienyrittäjiä.

Kulmuni arvioi haastattelussa, että julkinen talous joutuu luopumaan ensimmäisenä niistä menoista, jotka on luvattu mutta joihin ei vielä ole kohdennettu rahoja.

Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallituksia on alusta pitäen moitittu siitä, että ne lähtivät julkisen talouden pitoon menot edellä. Niitä pääministeripuolue Sdp kutsui ”tulevaisuusinvestoinneiksi”. Ne joutuvat nyt todennäköisesti romukoppaan – tai ainakin odottamaan parempia aikoja. Mutta tuskin ilman riitoja.

Heti Kulmunin haastattelun ilmestyttyä nousivat hallituksessa piilevät linjaerot taas näkyviin. Hallituksessa on kaksi vasemmistopuoluetta, Sdp ja vasemmistoliitto, sekä kaksi porvaripuoluetta, keskusta ja Rkp. Vihreiden sijoittuminen puoluekentälle vaihtelee tapauskohtaisesti. Kulmunin haastattelusta ärähtivätkin nimenomaan vasemmistoliiton kansanedustajat ja jokunen Sdp:n edustaja.

