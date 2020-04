Maltillinen vasemmisto on ollut isoissa vaikeuksissa monissa Euroopan maissa. Sosiaali­demokraattiset puolueet ovat menettäneet asemiaan niin Ranskassa, Saksassa kuin Britanniassakin. Britannian Labour vaihtoi viikon­loppuna puheen­johtajaansa. Puheen­johtaja­kisan voitti yli­voimaisesti kansan­edustaja Keir Starmer.

Vaikeuksiin joutuneiden työväenpuolueiden joukossa Britannian työväenpuolue oli etuoikeutettu. Harvalle oppositiopuolueelle on tarjottu sellaista mahdollisuutta kuin Labourille. Konservatiivit tuhrasivat vuosia Britannian EU-eron eli brexitin kanssa, tekivät virheitä ja rikkoivat lupauksensa. Tilanne huusi vahvaa vastavoimaa ja selkeää linjaa EU-eroon ja sen toteuttamistapaan. Siihen Labour ei pystynyt. Suurelta osin syy oli puheenjohtaja Jeremy Corbynissa, joka vei puolueensa vaalitappiosta toiseen.

Kaikki Corbynin ongelmat eivät olleet tehtyjä virheitä vaan hänen asemaansa sisäänrakennettuja asioita. Hänestä tuli puoluejohtaja Labourin historiassa hieman oudolla profiililla: Corbyn erottui kansainvälisellä vasemmistoradikaalilla solidaarisuudella. Häntä lähellä olivat muun muassa Palestiina ja Venezuela.

Näillä preferensseillään Corbyn toi Labouriin paljon vastaavasti ajattelevaa ja nuorta väkeä. Corbynistat muodostivat lisä­blokin Labouriin. Palestiina-aktiivisuus avasi muutamille jäsenille tien Israelin-vastaisuuteen ja jopa antisemitismiin. Corbyn ei tuominnut tätä riittävästi, koska kyse oli hänen omimmistaan.

Corbyn ei onnistunut saamaan puolueelleen selvää kantaa myöskään brexitiin. Hän taiteili monikansallisen kapitalismin vastustamisen, puolueensa fraktioiden ja kansallisten etujen ajamisen välissä. Corbyn avasi konservatiiveille tietä siihen valta-asemaan, jossa he nyt ovat.

EU-jäsenyyttä tukeneen Starmerin on yhtenäistettävä puoluetta. Muutos on tehtävä varoen, sillä corbynistat ovat yhä vahvoissa asemissa. Ensimmäiset merkit tyylin muutoksesta on tosin jo havaittu: kuningatar Elisabeth II toivoi kansallista yhtenäisyyttä koronavirusepidemian voittamiseksi, ja sir Keir Starmer tarjosi Labourin apua konservatiiveille.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.