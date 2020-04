Korona­virus­epidemiassa riski­ryhmään on määritelty iäkkäät ja jotain keuhkojen tai sydämen toimintaa huonontavaa perus­sairautta potevat. Epidemian talous­vaikutusten riski­ryhmään kuuluvat velkaantuneet yritykset, jotka myyvät kuluttajille tuotteita, joita ilman he voivat aivan hyvin olla muutaman kuukauden tai joita he voivat tilata netistä.

Tavarataloyhtiö Stockmann täyttää eritysryhmän kriteerit. Maanantaina se haki yrityssaneeraukseen, yritysmaailman hengityskoneeseen.

Ongelmat eivät ole alun perin epide­mian ­aiheuttamia. Stockmann seurasi liian kauan ­sivusta verkkokaupan kasvua uskoen oman brändinsä ylivertaisuuteen. Tämä muistutti pankkien asennetta ennen 1990-luvun pankkikriisiä.

Stockmann alkoi sopeuttaa raskasta kustannusrakennettaan myöhässä. Kohti kannattavuutta kivuttiin vuosia kulukurilla ja osien myynneillä. Yhtiö velkaantui. Myynnin vetonaula oli Hullut päivät.

Viime vuonna Stockmann pääsi plussalle, ja seuraavan askeleen piti olla tämän kevään Hullut päivät. Keväästä tulikin Hullut kuukaudet: myynti sakkasi, ja tapahtuma jäi epidemian jalkoihin.

Juuri kun yhtiö sai pinnistettyä vedenpinnalle, pinta nousi kuin tsunamissa.

