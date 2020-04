Saksassa liittokansleri Angela Merkel on perustellut rajoituksia koronaviruksen torjunnassa. Samalla on kuitenkin avattu keskustelu myös rajoitusten väljentämisen ehdoista. Kuva: Markus Schreiber / Reuters

Suomalaiset seuraavat nyt päivittäin korona­viruksen etenemistä kotimaassa, vertaavat lukuja ja toimen­piteitä muihin maihin ja pohtivat, milloin vaikein aika on lopulta ohi.

Ei ihme, että tilanne hämmentää. Tulee tunne informaatio­vyörystä, vaikka samaan aikaan asian­tuntijatkin myöntävät, että viruksen leviämistä ja vaikutuksia ei ymmärretä vielä riittävän hyvin.

Tilanteen arviointi ja johto­päätösten teko on tietenkin kansan­valtaisesti valittujen päättäjien tehtävä, ja heidän vastuunsa on tällaisena ­aikana erityisen raskas. Kyse on kuitenkin kansa­kunnan ja lopulta myös ihmis­kunnan yhteisestä ponnistuksesta, joten jokaisen sitoutuminen on tärkeää. Sitoutumista helpottaa, jos tietoa julkistetaan mahdollisimman paljon – ja että sekin kerrotaan, mikäli tietoa ei ole vielä kenelläkään.

Ihmisten epävarmuutta lievittäisi tieto siitä, että jossain vaiheessa ajat muuttuvat normaalimmiksi. Kaikki ei välttämättä palaa entiselleen, mutta arki kuitenkin tulee nykyistä sujuvammaksi.

Suomalaiset voivat hakea vertailukohtia maailmalta, mutta arviointia vaikeuttaa tietojen huono yhteismitallisuus ja luotettavuus. Harvainvaltaisissa valtioissa ja yksi­puoluemaissa houkutus kaunistella lukuja tai käyttää tilannetta hyväksi kansalaisten oikeuksien rajoittamiseen on ilmeinen. Siksi tällaisten maiden vertaaminen Suomeen ja täkäläisiin toimiin ei todennäköisesti toimi.

Paremmat vertailukohdat voi löytää Suomen kaltaisista maista, etenkin Euroopasta. Hyvä esimerkki toivon ruokkimisesta on Saksan tapa kertoa mahdollisista rajoitusten purkamisesta. Siellä asiantuntijoiden ryhmä on kirjannut ehtoja, joiden pitää toteutua, jotta purkutyö voisi alkaa. Niihin kuuluvat hengityssuojainten laaja käyttö, tehokas testaaminen, mobiilidataan perustuva tartuntojen jäljittäminen sekä etäisyys- ja hygieniasäännöt.

Tällainen tapa viestiä motivoi ihmisiä muuttamaan omaa käyttäytymistään, kun yhteys henkilökohtaisten toimien ja yhteiskunnan toiminnan elpymisen välillä kuvataan selvästi.

Myös Suomessa hallituksen ja viranomaisten pitäisi luottaa enemmän julkisen tiedon motivoiviin vaikutuksiin. Jos päättäjät kertovat, millaisiin tietoihin ja oletuksiin heidän ratkaisunsa perustuvat, myös linjausten muuttaminen tulee ymmärrettäväksi, kun tiedon taso paranee. Läpinäkyvyys parantaa kansalaiskeskustelun tasoa ja lisää luottamusta järjestelmään.

Esimerkiksi Suomessa koronavirustartunnan takia sairaalaan joutuneiden tai vi­ruksen takia kuolleiden taustoista on mahdollista kertoa nykyistä enemmän loukkaamatta yksityisyyden suojaa.

Toinen tapa nostaa yhteiskunnallisen keskustelun tasoa on pohtia jo tässä tilanteessa, milloin ja miten on mahdollista arvioida koronaviruksen vastaisten toimien onnistumista. Kuinka hyvin sitä voidaan arvioida seuraavan kuukauden lukujen perusteella, vai voiko kuva muuttua taudin toisen aallon mahdollisesti saapuessa? Onko Suomen ja Ruotsin polkujen vertaaminen mielekästä vasta sitten, kun väestö on joskus kattavasti rokotettu?

Onnistumisen arvioinnissa joudutaan punnitsemaan hyvin erilaisia asioita: vaikutuksia henkeen ja terveyteen, talouteen ja sosiaalisiin ongelmiin. Yhtäaikainen keskustelu niistä on kuitenkin tärkeää, koska nyt tehtävillä päätöksillä tosiasiassa vaikutetaan niihin kaikkiin, ei vain yhteen ulottuvuuteen kerrallaan.

