Korona­virus­­epidemian hillitsemiseksi tehtävillä rajoitustoimilla on lukuisia välittömiä ja välillisiä seurauksia. Yksi polttavimmista ongelmista on juuri nyt maatilojen kausi­työn­tekijöiden saatavuus.

Maatilat tarvitsevat noin 16 000 kausi­työn­tekijää satokauden aikana. Heitä on joka vuosi tullut useista Itä-Euroopan maista, varsinkin Ukrainasta ja Venäjältä. Matkustus­rajoitukset heittivät välittömästi satoja maatiloja epävarmuuteen.

Ministeriöt ovat tällä viikolla arvioineet, että Suomeen voisi tulla 1 500 kriittisten alojen työntekijää ulkomailta rajoituksista huolimatta. Kaavailuissa on jopa tilauslentoja, mutta maatilojen näkökulmasta kiire on kova.

Avomaan tuotannossa istutuskausi on jo alkamassa, ja tiloilla pitäisi jo olla tieto, kuinka monta kausityöntekijää on ­tulossa. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa tarvittiin jo maaliskuussa yli 300 kausityöntekijää.

Jos tietoa ei lähipäivinä tule, moni tila voi jättää taimet istuttamatta. Pahimmassa tapauksessa tila lopettaa toimintansa. Suomalaisten juuresten, vihannesten ja marjojen tuotantoa on vaikea turvata ­ilman kausityöntekijöitä.

Vireillä on myös keinoja saada suomalaista työvoimaa tiloille. Palkkatukea voidaan hyödyntää esimerkiksi muilta aloilta lomautettujen tai opiskelijoiden saamiseksi töihin.

Vapaaehtoisia työnhakijoita on myös ilmaantunut, muttei vielä tarpeeksi. Esimerkiksi oululaisen jalkapalloseuran AC Oulun pelaajat ovat ilmoittautuneet joukolla kausityöhön. Hyväkuntoisia urheilijoita olisi nyt vapaana, kun eri lajeissa ottelut ovat koronakriisin vuoksi tauolla.

Koronaviruspandemia on osoittanut, etteivät puheet huoltovarmuudesta ole vanhanaikaisia. Suomessa on muun muassa viljan varmuusvarastoja. Suomalaisten kuluttamasta ruuasta 80 prosenttia on Suomessa tuotettua. Kotimaisuusaste on korkeampi kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Moni maatila oli kuitenkin kannattavuusongelmissa jo ennen koronavirus­epidemiaa. Epidemia voi olla joillekin viimeinen niitti konkurssiin. Kotimaisen ruokatuotannon turvaaminen on syytä ottaa vakavasti kaikissa oloissa.

