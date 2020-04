Koronavirus sars-cov-2 on ollut ihmisten riesana vasta joitakin kuukausia. Viruksesta saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Tähän asti on ollut selvää, että se aiheuttaa ikääntyneille usein vakavamman taudin kuin nuoremmille. Ikä on siten riski­tekijä.

Suomessa kuten muissakin maissa on ryhdytty koviin rajoitustoimiin, jotta koronavirusepidemia ei leviäisi hallitsemattomasti. Yksi rajoitusten keskeinen tavoite on suojata riskiryhmiä tartunnalta.

Jo alkuvaiheessa kiellettiin vierailut vanhusten hoivakodeissa. Vanhukset niin hoivakodeissa kuin kotihoidossakin ovat kuitenkin tiiviisti tekemisissä hoitohenkilöstön kanssa. Hoitohenkilöstö puolestaan elää elämäänsä myös työnsä ulkopuolella. Vaikka heitä on varmasti kehotettu välttämään turhia lähikontakteja, he voivat silti saada jostakin tartunnan.

Suojavarusteiden riittävyydestä näyttää tulleen ongelma myös Suomessa. Vahvimman suojauksen tarvitsee hoitohenkilöstö, joka hoitaa koronaviruksen vuoksi sairastuneita sairaaloissa.

Riskiryhmien kanssa työskentelevät tarvitsevat tarkemman ohjeistuksen siitä, mikä on riittävä suojaus kussakin tilanteessa. Tähänastiset kuolemantapaukset hoivakodeissa viittaavat siihen, että suojauksessa on ollut puutteita.

