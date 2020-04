Sanna Marinin (sd) hallitus istui kaksi päivää Säätytalossa niin sanotussa kehys­riihessä. Sellaisesta oli sovittu jo ennen nykyistä kriisiä.

Alun perin tarkoitus oli hahmotella ensi vuoden ja loppu­vaali­kauden menoja, mutta neuvottelun lähestyessä kokoontumisen luonne muuttui: suurimman paino­arvon sai massiivinen lisä­budjetti, jolla autetaan talous­ahdinkoon joutuneita yrityksiä ja vero­tulojen hiipumisesta kärsiviä kuntia. Tulevien vuosien menoihin eli julkisen talouden suunnitelmaan palataan loppu­kesän budjetti­neuvotteluissa.

Hallituksen lisäbudjetti on kansan­talous­tieteen termein voimakkaasti elvyttävä: valtio ottaa miljarditolkulla lisävelkaa ja jakaa potista tukea kunnille ja yrityksille. Rahaa kohdistuu yrityksille, jotta ne välttyisivät konkursseilta, ja kunnille, jotta ne välttyisivät enemmiltä lomautuksilta. Onneksi Suomen valtio saa ilmeisesti edelleen lainoja hyvin edullisin ehdoin.

Kuntien reagointi kriisiin on saanut piirteitä, jotka toisissa oloissa saattaisivat vaikuttaa hieman erikoisilta: osalla kuntien väestä työmäärä on vähentynyt nopeasti, ­joten heitä ohjataan aivan toisenlaisiin töihin, esimerkiksi vanhusten asiointiavuksi, koska tarve siellä on kova.

Samalla hallituksen sisäiset talouspoliittiset erimielisyydet jäivät odottamaan alkusyksyn budjettineuvotteluja. Alkuviikosta oli näkyvissä kipinöintiä ainakin valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) ja opetusministeri Li Anderssonin (vas) välillä.

Myöhemmin on sitten talouden tasapainottamisen aika. Verojen korottamista ei ainakaan tässä vaiheessa voi sulkea vaihtoehtojen joukosta pois. Kuten Kulmuni sanoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa, Suomen julkisen talouden kestävyysvaje ei ole kadonnut mihinkään.

Oppositiopuolue kokoomus on kovaan ääneen vaatinut hallitusohjelman kirjoittamista uusiksi, koska talouden näkymät ovat muuttuneet niin perusteellisesti sitten viime vuoden kesäkuun alun, kun punamultahallitus aloitti työnsä – tuolloin vielä Antti Rinteen (sd) johtamana.

Myös valtiovarainministeri Kulmuni sanoi ennen kehysriihen alkua, että hallitusohjelman talouspoliittinen pohja on romahtanut (HS 5.4.).

Kokoomuksen vaatimukseen pitänee suhtautua tilanteeseen sovitettuna maltillisena profiilin korotuksena. Kaikille lienee selvää, että hallitusneuvotteluissa sovittu talousohjelma ei ole enää moneen viikkoon pätenyt.

Kun säästämiseen aikanaan ruvetaan, ensimmäisinä listalla ovat todennäköisesti ne asiat, jotka on luvattu toteuttaa mutta joihin ei vielä ole osoitettu rahaa. Karsinta­listalla saattavat olla kunnille suunnatut lisätehtävät. Hoitajamitoituksesta ei kuitenkaan ainakaan tässä vaiheessa tingitä.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo vakuutti keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että Suomen ilmastotavoitteestakaan ei tingitä: Suomi tavoittelee edelleen hiilineutraalia yhteiskuntaa vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteen saavuttamista ei kannata arvioida tämän vuoden perusteella, kun teollinen tuotanto on kriisin vuoksi supistumassa ja liikenteen päästöt pudonneet roimasti. Tulevaisuuteen vaikuttaa enemmän se, mitä nyt liikuteltavilla miljardeilla tehdään.

Liikkumisrajoitus Uudeltamaalta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Uudellemaalle on muuten tällä erää voimassa 19. huhtikuuta asti. Uusia päätöksiä hallitus tehnee pääsiäisen jälkeen. Nekään eivät ole helppoja.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.