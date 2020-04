Helsingin edustalla sijaitseva Suomen­linna on maailman­perintö­kohde, jonka historia ja luonto houkuttelevat linnoitus­saarille vuosittain yli miljoona kävijää.

Upea keväinen sää, lähestyvät pyhät ja kilpailevien ajanviettotapojen puute saavat varmasti monet miettimään Suomenlinnaa mahdollisena päiväkohteena.

Nykyisissä oloissa vierailu on kuitenkin syytä jättää väliin. Tähän kehottaa myös saarista vastaava Suomenlinnan hoitokunta.

Kehotuksella pyritään suojelemaan saarilla asuvia ja työskenteleviä ihmisiä. Ruuhkaisilla lautoilla tai ainoassa päivittäistavarakaupassa on vaikeaa säilyttää riittävä turvaväli. Näissä oloissa Suomenlinna on erityisen haavoittuva alue.

Suomalaisten into retkeilyyn ja ulkoiluun lähialueilla on lisääntynyt korona­virusepidemian aikana. Se on hieno asia, sillä oman kunnon ylläpitäminen ja lähiluontoon tutustuminen ovat suositeltavia asioita.

Kohteen valinnassa kannattaa kuitenkin käyttää järkeä ja noudattaa ihmisten suojelemiseksi annettuja suosituksia. Ympäristöstä voi nauttia muuallakin kuin kaikkein suosituimmilla alueilla. Pää­kaupunkiseudullakin on runsaasti kiinnostavia luontokohteita.

