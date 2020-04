Muutaman viime vuoden ajan pankit ja rahoitusjärjestelmää valvovat ovat kiistelleet siitä, ovatko suomalaiset ajautuneet liian suuriin velkoihin ja ovatko he alttiita asuntomarkkinoiden riskeille.

Pankkien mielestä huoli on turha: vaikka lainat suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin ovatkin kasvaneet, tilanne on silti hallinnassa. Tätä on perusteltu kahdella tavalla. Ylivoimaisella enemmistöllä lainojen hoito ei ole erityisen raskasta, vaikka lainapotti olisikin iso. Toinen perustelu on se, että vaikka lainanhoitokykynsä ylärajoille joutuneita on, he eivät aiheuta järjestelmäriskiä, koska tämä joukko ei ole suuri. Riski on siis hajautettu.

Rahoitusjärjestelmää valvovat ovat silti huolissaan. Vaikka pankit olisivatkin oikeassa tämänhetkisestä tilanteesta, kehitys on huolestuttava. Lainapotit ovat kasvaneet, ja asuntomarkkinoiden velkaa on piilotettu yhä enemmän asunto-osakeyhtiölainoihin ja riskejä asuntorahastoihin sekä asuntosijoitusvelkoihin. Toinen huoli on ollut, että tilanne on rakennettu vakauden varaan: lainat saadaan hoidettua, jos mitään koko asuntomarkkinoita koskevaa kattavaa ongelmaa ei ilmaannu.

Nyt on ilmaantunut: koronavirusepidemia. Asuntomarkkinoita koskevat huolet saattavat osoittautua oikeiksi, ellei epidemian jälkeinen elpyminen ole nopeaa. Jos ei ole, työttömyysasteet nousevat ja työtä vaille jääneiden lainanhoitokyky heikkenee. Riskit eivät ehkä sittenkään olleet niin täydellisesti puskuroituja kuin pankit väittivät.

Suomalaisten velkaantuneisuus on kasvanut vuosi vuodelta. Suomen Pankin tilastot kertovat, että kotitalouksien velkaantumisaste nousi vastaamaan käytettävissä olevia vuosituloja finanssikriisin alla, vuonna 2007. Sen jälkeen matalat korot ja löyhä rahapolitiikka ovat työntäneet velkaantumisastetta vuosi vuodelta ylöspäin, kun korkorasitus on kutistunut. Nyt velkaa on noin 130 prosenttia suhteessa vuosituloihin.

Kehityksen vuoksi valtiovarainministeriön johtama työryhmä esitti syksyllä rajoituksia lainojen määriin ja niiden pituuksiin – velkakattoa. Pankit – velkaa myyvät – eivät innostuneet asiasta, koska nykyinen kehitys ei niiden mukaan ole vaarallinen ja koska velkakatto voisi laskea asuntojen hintoja sekä hidastaa ihmisten kykyä muuttaa työn perässä.

Mutta pankitkin ovat seuranneet huolestuneena sitä, että taloyhtiölainat ovat olleet kovassa kasvussa. Taloyhtiölainat muodostavat uutta asuntoa ostettaessa hyvin suuren osuuden myyntihinnasta, mikä voi harhauttaa ostajaa. Lyhennysvapaavuodet päättyvät lopulta joskus, ja maksamattomat yhtiölainojen lyhennykset saattavat siirtyä muiden osakkaiden hoidettaviksi. On todennäköistä, että suurien yhtiöosuuksien avulla myydyissä uudiskohteissa on monia asuntovelallisia, jotka ovat virittäneet maksukykynsä halvan myyntihinnan mukaisesti. Heille muilta kantautuva lisäriski voi olla liikaa.

Epidemia iskee Suomen talouteen hetkellä, jolloin asuntomarkkinat ovat jakautumassa yhä selvemmin. Pääkaupunkiseudulla hinnat ovat olleet nousussa, mutta ei tarvitse mennä kauas Helsingistä, kun saapuu seuduille, joilla hinnat laskevat.

Jos elpyminen on hidasta, jakautuminen kiihtyy entisestään. Ja jos kriisi johtaa kotitalouksien lainanhoitokyvyn heikentymiseen ja riskit leviävät taloyhtiölainojen kautta, koko markkina alkaa horjua, kun tarjonta lisääntyy äkillisesti ja hinnat laskevat. Ongelmiin joutuneille se olisi valtava kärsimys, kitkerät terveiset 1990-luvun lamasta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.