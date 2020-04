Valtakunnallinen uutisointi on viime ajat keskittynyt koronaviruksen aiheuttamiin poikkeustoimiin ja epidemian muihin seurauksiin. Muutakin yhteiskunnassa tapahtuu.

Rakennusalalle syntyi viime keskiviikkona uusi työehtosopimus. Se eroaa tämän työmarkkinakierroksen muista sopimuksista siinä, että sopimus syntyi etuajassa ja ilman työtaisteluvaroituksia. Lopuillaan olevalle sopimuskierrokselle on ollut tyypillistä, että uusi sopimus on eri aloilla saatu aikaan vasta kun vanhan sopimuksen voimassaolo on jo jokin aika sitten loppunut.

Sopimista rakennusalalla helpotti, että niin sanotuista kiky-tunneista kiistelemiseen ei tarvinnut käyttää aikaa. Rakennusliitto oli niitä harvoja liittoja, joka ei alun alkaenkaan lähtenyt mukaan Juha Sipilän (kesk) hallituksen toivomaan kilpailukykysopimukseen. Alalla ei siis tarvinnut tehdä työtunteja ilman lisäkorvausta.

Rakennusalalla kiky-tuntien tekemistä olisi ehkä ollut hieman vaikea mitata: merkittävä osa alan palkkasummasta muodostuu joko urakkapalkoista tai tuntipalkan ja suoritusperusteisen palkan yhteissummasta.

Rakennusalan sopimukseen sisältyy myös kriisilauseke: mikäli työmarkkinoilla yleensä tehdään työehtoihin koronavirusepidemian tai vastaavien kriisien vuoksi heikennyksiä, muutokset tulevat voimaan myös rakennusalalla.

Rakennusala kulkee perinteisesti suhdanteen eturintamassa. Siellä talouden nousu- ja laskukaudet näkyvät ennen muuta teollisuutta.

Vielä on joitakin sopimusaloja, joilla ei ole uutta työehtosopimusta. Suurin on kunta-ala, jonka sopimus koskee noin 420 000:ta palkansaajaa.

Myös kirkon alan sopimus on viety valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi.

Suurimpia yksityisaloja ilman sopimusta ovat yksityiset sosiaali- ja terveyspalveluala. Ennusmerkkien perusteella nekin päätyvät valtakunnansovittelijan pöydälle.

Osapuolet neuvottelivat viikolla ilman sanottavaa edistystä. Neuvotteluja jatketaan pääsiäisen jälkeen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.