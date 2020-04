Kun historiankirjoittajat jälkikäteen kuvaavat koronaviruksen leviämisen muuttumista yhteiskunnalliseksi kriisiksi Suomessa, henkisen taitekohdan voi ajoittaa lähes päivän tarkkuudella.

Käänne tapahtui maaliskuun puolivälin tienoilla, kun kotimaan politiikka siirtyi hallituksen ja opposition keskinäisestä sanailusta kansallisen yksituumaisuuden korostamiseen. Se näkyi vaikkapa siten, että perussuomalaiset vetivät pois hallitukselle jättämänsä välikysymyksen, jotta sekä ministerit että kansanedustajat pystyisivät keskittymään käsillä olevaan tilanteeseen.

Sama ilmiö on toistunut muissakin demokratioissa. Aiemmin ärhäkkä oppositio on ilmoittanut tukevansa hallitusten ponnisteluja vaikeana aikana vaikkapa Britanniassa ja Ruotsissa.

Sotien aikana joissakin maissa, myös Suomessa, muodostettiin käytännössä kaikkien puolueiden hallituksia. Nyt poliittista päätöksentekoa ei haluta sekoittaa hallitusten uudelleenjärjestelyillä.

Samalla korostetaan poikkeuksellisten aikojen tilapäisyyttä. Kaikki toivovat, että normaaliaikoihin palattaisiin mahdollisimman pian.

Poliittisten rajojen ylittäminen kriisin aikana ei rajoitu pelkästään Eurooppaan. Monelta saattoi mennä ohi tieto siitä, että Israelia jo pitkään vaivannut tasapäisten uusintavaalien ja tuloksettomien hallitusneuvottelujen kierre on ehkä hetkeksi katkaistu.

Tapahtumien päähenkilö on pitkäaikainen pääministeri Benjamin Netanjahu, jonka henkilöstä tuli este hallituksen muodostamiselle. Tähänastinen hallituspohja tai oppositiojohtaja Benny Gantz eivät kumpikaan saaneet riittävää tukea uuden hallituksen muodostamiselle.

Hiekka juoksi jo Netanjahun tiimalasissa, ja häntä uhannut oikeusprosessi läheni. Sitten tuli koronavirus, joka lykkäsi oikeuden istuntoja ja siirsi muutenkin Israelin henkisesti kriisiaikaan.

Tuloksena oli Gantzin yllättävä myönnytys. Hän suostuukin mukaan Netanjahun muodostamaan hallitukseen. Poliittinen umpisolmu ei ole vieläkään lopullisesti ratkennut, mutta väittely on jo kiivasta, kasvoiko Gantzista valtiomies, joka voi sisältäpäin ohjata hallituksen linjaa, vai tuhlasiko hän tarjottimella tuodun tilaisuuden katkaista Netanjahun valtakausi.

Israel kuuluu maihin, joissa on hallitus ja oppositio. On tärkeää, että oppositio on riittävän vahva. Joskus vaalit kuitenkin tuottavat tuloksen, josta toimivin ulospääsy on jonkinlainen suuri koalitio. Euroopassa Saksassa tästä on jo monta esimerkkiä.

Silti on tärkeää, että myös kriisiaikoina kansanvaltaisissa maissa on toimiva oppositio. Vaikka akuutti tilanne kaipaakin yksimielisyyttä, oppositio pelkällä olemassaolollaan pakottaa hallituksen punnitsemaan tarkkaan merkittäviä ratkaisujaan.

Jossain vaiheessa edessä ovat kuitenkin vaalit, ja silloin äänestäjät miettivät, kenelle he antaisivat seuraavaksi valtakirjan.

Siksi kannattaa tarkkailla, miten hallitukset käyttävät valtaansa, joka kriisien oloissa väistämättä kasvaa. Toimivissa demokratioissa laajoja valtaoikeuksia käytetään harkiten ja julkiselle kritiikille alttiina.

Harvainvaltaisissa maissa ensimmäisten kriisitoimien joukossa on yleensä opposition ja vapaan lehdistön vaientaminen.