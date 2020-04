Donald Trump on republikaanien ja Joe Biden demokraattien ehdokas ensi syksynä Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa. Kuva: Saul Loeb / AFP

Viime viikolla tapahtumien virtaan hautautui myös uutinen, joka normaalioloissa olisi hallinnut otsikoita Yhdysvaltojen lisäksi myös muualla maailmalla.

Senaattori Bernie Sanders ei enää tavoittele demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuutta Yhdysvalloissa. Demokraatit tarjoavat siis Valkoisen talon isännäksi entistä varapresidenttiä Joe Bideniä.

Sanders on demokraattien vasenta laitaa. Hän onnistui innostamaan varsinkin nuoria äänestäjiä jo neljä vuotta sitten, jolloin hän kisasi ehdokuudesta aivan loppumetreille, ennen kuin entinen ulkoministeri Hillary Clinton lopulta voitti puolueen sisäisen kisan.

Presidentiksi nousi kuitenkin monen yllätykseksi republikaanien Donald Trump – osin Yhdysvaltojen vaalijärjestelmän auttamana – joten hänen kannatuksensa syiden ymmärtäminen on jatkunut näihin asti.

Suurten kaupunkien sekä itä- ja länsirannikon hallitsema kuva Yhdysvalloista ei ollutkaan koko totuus. Menestyjien lisäksi maassa on paljon tyytymättömyyttä ja epäluuloa sekä oman maan eliittiä että ulkomaailmaa kohtaan.

Presidenttikisan asetelmien ratkeaminen jo tässä vaiheessa on helpotus erityisesti demokraateille, sillä koronaviruksen leviäminen tekee esivaalien järjestämisestä ja siihen liittyvästä kampanjoinnista koko ajan vaikeampaa.

Epidemian varsinaiset vaikutukset näkyvät kuitenkin varmasti marraskuussa sekä kongressi- että presidentinvaaleissa. Riippuu kriisin vaiheesta, mihin suuntaan se kallistaa vaakaa.

Yhdysvalloissakin on toistunut sama ilmiö kuin Euroopassa, eli vallanpitäjien suosio kasvaa kriisin alkuvaiheessa. Trump on saanut kyselyissä hyviä tuloksia, mutta vielä paremmin ovat menestyneet monet keskeiset kuvernöörit ja pormestarit, jotka laajassa liittovaltiossa ovatkin epidemian torjunnan avainhenkilöitä.

Marraskuu on silti vielä kaukana. Silloin terveyshuolet ovat jo saattaneet jäädä talousmurheiden varjoon.

Tarjolla on kummallekin puolueelle luontevia vaaliteemoja. Yhdysvaltojen repaleisen terveydenhuollon korjaaminen on perinteisesti ollut demokraattien esillä pitämä aihe. Myös työttömyys olisi aiemmin sopinut demokraattien agendaan, mutta Trump on kaapannut varsinkin teollisuustyöpaikoista puhumisen omaksi alueekseen.

Suomesta katsoen puhe pörssikursseista voi tuntua erikoiselta, mutta luvuilla on yhdysvaltalaiselle keskiluokalle suuri merkitys. Pörssin kehitys kertoo omien eläkesäästöjen kohtalosta sekä siitä, kuinka hyvin lasten opintojen rahoittaminen ehkä onnistuu.

Siksi Trumpin twiitit pörssin kehityksestä puhuttelevat laajaa äänestäjäkuntaa.

Yhdysvaltalaisäänestäjille oman maan asiat ja varsinkin omaan pankkitiliin liittyvät kysymykset ovat perinteisesti olleet paljon tärkeämpiä perusteita äänestyspäätökseen kuin Yhdysvaltojen toiminta ja maine maailmalla.

Koska koronavirus ja sen aiheuttaman epidemian seuraukset eivät pysähdy valtioiden rajoille, ulkomaailma saattaa kuitenkin olla hyvinkin keskisesti esillä ensi syksyn vaaleissa – eikä todennäköisesti kovin myönteisessä sävyssä.

Trumpin puheet ”kiinalaisviruksesta” ja Maailman terveysjärjestön WHO:n arvostelu liiasta kiinalaismyönteisyydestä ovat esimakua ensi syksyn kampanjasta. Amerikka ensin -teema voi saada jatkoa koronaviruksen aikana.

Jos ilmapiiri ensi marraskuussa on sellainen, että äänestäjät kaipaavat syyllisiä omiin kärsimyksiinsä, ehdokkaat todennäköisesti myös tarjoavat sellaisia. Demokraatit kohdistavat mielellään sormensa Valkoiseen taloon ja republikaanien tekoihin, republikaanit puolestaan vaikkapa Kiinaan ja siinä sivussa myös eurooppalaisiin liittolaisiin ja ystäviinsä.

Se voi tuoda epidemian seurauksiin vielä yhden annoksen uusia ongelmia, joiden vaikutukset voivat ulottua Suomeen saakka.