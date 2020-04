Koronapandemia on maailman­laajuinen, mutta kukin maa torjuu sitä omalla tavallaan. Eristäminen ja rajat ovat keskiössä, kun tartuntoja hillitään. Kansallis­valtioiden rajat ovat nyt näkyvämpiä kuin vielä joitakin kuukausia sitten. Rajoja on pystytetty myös maiden sisälle, kuten esimerkiksi Uuden­maan eristäminen osoitti.

Yhteiskuntien pysäyttämisestä maksetaan kovaa hintaa, ja jo nyt monissa maissa pohditaan poikkeusolojen purkamista. Vaikka kukin maa pystyisi taltuttamaan taudin omalla alueellaan, pandemian kehitystä muualla maailmassa ei voi sivuuttaa.

Pandemian nujertamiseen tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä, joka on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle. EU:n komissio vetosi tällä viikolla jäsenmaihin, jotta pandemiaan liittyviä rajoituksia purettaisiin yhteisen aikataulun mukaisesti.

EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista ja muun muassa Afrikkaan liittyvistä asioista vastaava komissaari Jutta Urpilainen muistutti Ylen haastattelussa, että vaikka koronaviruksen aiheuttama kriisi helpottuisi Euroopassa, ongelma ei poistu ennen kuin se on hoidettu maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Afrikassa epidemia voi horjuttaa kokonaisia valtioita, koska kansalliset turvaverkot ovat heikkoja tai olemattomia.

Toisen maailmansodan jälkeisessä maailmanjärjestyksessä Yhdysvalloilla liittolaisineen oli eräänlainen uskotun miehen rooli myös kansainvälisten tautikriisien torjumisessa. Esimerkiksi presidentti George W. Bushin aikana Yhdysvallat rahoitti menestyksellisesti hi-viruksen vastaisia toimia Afrikassa. Barack Obaman kaudella Länsi-Afrikan ebolakriisi saatiin aisoihin, kun alueelle lähetettiin amerikkalaisia sotilaita ja kenttäsairaaloita.

Presidentti Donald Trumpin johdolla Yhdysvallat on kääntynyt sisäänpäin, ja se näkyy maan toiminnassa. Trumpin aikana Yhdysvallat ei enää osallistu entiseen tapaan riskien hallitsemiseen globaalisti vaan torjuu riskejä omia rajojaan vahvistamalla.

Toinen suurvalta Kiina menetti luotettavuuttaan jo aiemmin sars-epidemian hoidossa. Myös koronaepidemian alussa Kiina pimitti tietoa, kun sen olisi kannattanut pyrkiä mahdollisimman laajaan avoimuuteen ja yhteistyöhön. Korona­kriisin geopoliittinen asetelma ruokkii entisestään Kiinan ja Yhdysvaltain vihanpitoa.

Myös luottamus kansainväliseen sopimusjärjestelmään, kuten YK:n järjestöihin, on saanut kolhuja. YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO tuntui aluksi vähättelevän koronaviruskriisin riskejä. Tähän vedoten mutta todennäköisesti myös kotimaan politiikkaa ajatellen Yhdysvallat ilmoitti tällä viikolla jäädyttävänsä WHO:n rahoituksen. Yhdysvallat on järjestön suurin rahoittaja.

Koronaviruskriisiä edelsi globalisaation ja kansainvälisen verkottumisen voimakas kasvu, joka saattaa muuttaa muotoaan pandemian jälkeen. Kansainvälinen työnjako on nostanut elintasoa maailmanlaajuisesti muttei ongelmitta. Virus­kriisi on kääntänyt huomion uudella tavalla huoltovarmuuteen ja oma­varaisuuteen. Hengityssuojainten kohdalla on jo huomattu, että niitä olisi hyvä valmistaa myös omassa maassa eikä vain ostaa Kiinasta. Kiinan asema globaalien tuotantoketjujen ytimessä voi joutua uuteen tarkasteluun.

Pandemian rajaaminen oman maan rajojen ulkopuolelle ei yksin riitä, koska maailman maat elävät keskinäisessä riippuvuudessa. Riippuvuuden tunnustaminen on pohja kestävämmälle kansainväliselle yhteistyölle. Sitä tarvitaan myös ympäristöongelmissa. Suomen kaltaisilla vaurailla ja vakailla mailla voisi olla tässä aktiivinen rooli.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.