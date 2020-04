Kiinalle korona­virus­epidemia antoi mahdollisuuden vaihtaa taktiikkaa. Kiina on pyrkinyt valloittamaan maailmaa rahan ja pahan voimalla. Kiinalla on ollut rahaa investoida ulko­maille ja hankkia strategisia yrityksiä ja kohteita lännestä.

Parin viime vuoden aikana maa on pyrkinyt vaikuttamaan länteen myös painostamalla: jos puututte meidän sisäisiin asioihimme, teidän kaipaamanne kauppa meidän kanssamme joutuu vaikeuksiin.

Koronavirusepidemia lähti Kiinasta. Maa yritti muuttaa vanhaa taktiikkaansa tarjoamalla materiaaliapua länteen. Hyvän tahdon eleen merkitys katosi, kun muulle maailmalle selvisi, että Kiinalla oli tunnustettua suurempi vastuu siitä, että epidemia muuttui pandemiaksi.

Jos Kiina olisi tunnustanut viruksen leviämisen ajoissa, muu maailma olisi ehtinyt varautua paremmin. Kiina viivytteli, jotta sen autoritaarinen johtajuus ei näyttäisi epäuskottavalta omien kansalaisten ja ulkomaiden silmissä.

Uhrien lukumääräkin näyttää mani­puloidulta. Kuolleita on läntisten arvioiden mukaan monin verroin enemmän kuin virallisesti on ilmoitettu – eli sairauden vakavuuskin kätkettiin. Kaiken lisäksi Kiina alkoi syytellä muita maita epidemian muuttumisesta pandemiaksi.

Kiinan talous oli vanhan taktiikan aikaan vahva. Viralliset bruttokansantuotteen kasvulukemat olivat vuodesta toiseen yli kuusi prosenttia, eikä totuuskaan varmaan paljon tämän alle jäänyt.

Kiina ilmoittaa virallisesti nyt perjantaina alkuvuoden kasvulukemansa. Talous on todennäköisesti kutistunut epidemian ja sen vastatoimien vuoksi paljon. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on yhä hankala. Epidemian vaatima elvytyskin on jäänyt yllättävän heikoksi – ehkä rahapulan vuoksi.

Kiinan talous ei ole yhtä kovassa iskussa kuin muutama vuosi sitten, mutta sen sidokset globaaliin talouteen ovat tiiviimmät – se on verkostossa heikompana.

Kun virus heikentää muitakin maita, ne ovat alttiimpia rakentamaan puolustusmuureja nimenomaan Kiinaa vastaan. Muutama EU-maa selvitteli jo ennen epidemiaa, miten eurooppalaista tuotantoa suojeltaisiin kiinalaiselta.

