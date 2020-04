Suomalaiset ovat noudattaneet hyvin suosituksia fyysisen etäisyyden lisäämisestä. Se on yksi tapa osoittaa yhteis­vastuuta.

Joissakin tilanteissa normaalioloihin tarkoitetut pykälät kuitenkin estävät järkevän toiminnan epidemian keskellä. ­Tämä on huomattu monessa kunnassa.

Jos yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän hallintosäännössä ei ole valmiiksi ­ollut määräyksiä siitä, miten sähköiset kokoukset toteutetaan, valtuusto on jouduttu kutsumaan koolle päättämään hallintosäännön muutoksista.

Tilanne on jopa koominen. Jotta vaaleilla valitut päättäjät voisivat näyttää hyvää esimerkkiä, miten viruksen leviämistä voitaisiin hillitä, heidän pitäisi aluksi näyttää huonoa esimerkkiä kokoontumalla isolla joukolla samaan tilaan.

Hallitus esittääkin nyt, että kuntalakia muutetaan määräajaksi, jotta kunnan­hallitus voisi tehdä väliaikaisen päätöksen sähköisten kokousten järjestämisestä kaikissa toimielimissä.

Kyse on määräaikaisesta muutoksesta, mutta olojen tasaannuttua kokemuksista on hyvä ottaa opiksi. On monia tilanteita, joissa sähköiset kokoukset ovat toimivia ilman epidemian uhkaakin.

Voisi myös pohtia, miten kuntalaisten tiedonsaantia samalla parannettaisiin.

