Suomalainen peruskoulu on vuosikymmenien mittainen menestystarina, jolla on ollut keskeinen rooli yhteiskunnan muovaamisessa yhdeksi maailman vauraimmista, vakaimmista ja tasa-arvoisimmista.

Koulutuksen tasa-arvo on tarjonnut kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kotitaustasta riippumatta. Viime aikoina on ymmärretty myös varhaiskasvatuksen merkitys erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten kehitykselle.

Koronavirusepidemian hillitsemiseksi kouluissa siirryttiin etäopetukseen nopealla aikataululla noin kuukausi sitten. Etäopetus jatkuu näillä näkymin 13. toukokuuta asti. Valtaosa oppilaista käy koulua nyt kotona. Lähiopetuksessa on alimpien luokkien sekä erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Alle kouluikäisistä lapsista valtaosa on samaan aikaan ollut poissa varhaiskasvatuksesta.

Peruskoulu tasaa oppilaiden kotitaustan eroja, mutta poikkeustila nostaa erot vahvasti esiin. Tarjolla oleva etäopetus vaihtelee paljonkin kunnissa ja kouluissa. Tilanne on ollut uusi ja yllättävä myös opettajille, joiden digitaidot ovat joutuneet aivan uudenlaiseen käyttöön. Kaikilla perheillä ei ole kotona tietokoneita, mutta useimmat koulut ovat pystyneet lainaamaan niitä lapsille.

Kuluneiden viikkojen aikana vanhemmille on langennut tavanomaista suurempi vastuu lastensa koulunkäynnistä. Kotitaustalla on suuri merkitys sille, miten tilanteesta on selvitty. Korkeasti koulutetut vanhemmat saattavat olla kotona etätöissä, jonka lomassa he voivat ja osaavat välillä auttaa lapsiaan. Tilanne voi olla haastava ja rasittavakin, mutta ei välttämättä ylivoimainen.

Tilanne on huomattavasti vaikeampi perheissä, joissa vanhemmat eivät ole voineet siirtyä etätöihin. Lapset ovat silloin koulupäivän ajan kotona yksin. Vielä vaikeampi tilanne on perheissä, joissa on esimerkiksi sairauksia tai päihteiden ongelmakäyttöä. Hankalaa voi olla myös perheissä, joissa vanhempien suomen kielen taitokin voi olla heikkoa. Lapset tarvitsisivat mahdollisesti runsaasti tukea, mutta sitä ei kyetä antamaan.

Koulusululla on joitakin vaikutuksia oppilaiden oppimistuloksiin, mutta niitä voidaan myöhemmin korjata esimerkiksi tukiopetuksella. Poikkeustilan sosiaalinen hinta voi sen sijaan olla paljon rankempi ja pitempiaikainen.

Arviolta joka neljäs lapsi elää perheissä, joissa on päihde- tai mielenterveysongelmia, ja joka kymmenes lapsi elää köyhässä perheessä. Perheväkivallan ja lastensuojelun tarpeen kasvusta on jo merkkejä. Etäopetuksen aikana opettajat eivät ole välttämättä edes tavoittaneet kaikkia oppilaita. Joillekin lapsille kouluruoka on voinut olla päivän ainoa lämmin ateria. Osa kunnista onkin pyrkinyt jollain tavoin turvaamaan aterian kaikille.

Koulu opettaa lapsille ja nuorille kognitiivisten taitojen lisäksi myös muita tärkeitä taitoja, kuten ryhmätoimintaa ja sosiaalisia suhteita. Lasten kiinnittyminen kouluyhteisöön ja kouluun instituutiona voi heiketä, jos kevätlukukausi päättyy etäopetuksessa ja sen perään tulee kesäloma.

Koronavirusepidemiaan liittyvät rajoitukset on arvioitava terveyden näkökulmasta, mutta samaan aikaan niiden vaikutuksia on punnittava laajemmin yhteiskunnassa. Myös toimien teho suhteessa niiden haittoihin vaatii jatkuvaa pohdintaa.

Kun rajoitustoimien kestoa käydään läpi, koulujen avaamisen arvioinnin on syytä olla listan kärjessä. Rajoituksilla pitää suojata erityisesti riskiryhmiä, kuten yli 70-vuotiaita. Samalla on huolehdittava siitä, ettei vaaranneta lasten ja nuorten tulevaisuutta.

