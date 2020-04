Kuntien työehtosovittelua jatkettiin tiiviisti valtakunnansovittelijan johdolla pitkin viime viikkoa ja sunnuntaina iltapäivällä.

Valistunut arvaus on, että ratkaisua neuvotteluissa tuskin aivan vielä löytyy.

Moni pääneuvottelija on sanonut, että sopimus pitää saada aikaan vappuun mennessä. Näin on todennut muun muassa akavalaisten neuvottelujärjestön Jukon ja samalla Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Niin ikään Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen totesi torstaina, että jollei vapuksi tule valmista, ratkaisu siirtyy syksyyn.

Neuvottelujen päiväjärjestystä on viime päivät hallinnut se, millä palkansaajaryhmillä on oikeus neuvotella oma sopimus. Hoitajien liitot Tehy ja Super ovat vaatineet omaa sote-sopimusta. Juko on taas vaatinut, että varhaiskasvatuksen opettajat – entiset lastentarhanopettajat – siirretään kunta-alan yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES) opettajien sopimukseen.

Kuntatyönantajia kismittää, että lähes kaikki palkansaajaryhmät ovat vaatineet koronavirusepidemian varjolla jonkinlaista ”kriisikompensaatiota”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) yllätti ilmoittaessaan keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että matkustusrajoitukset Uudeltamaalta muualle Suomeen kumotaan saman tien.

Työmarkkinoilla samanlaisia yllätyksiä näkee harvoin. Työmarkkinoilla käytetään kaikki aika mikä on käytössä, ja vähän sen ylikin.

Se on ollut nähtävissä tälläkin työmarkkinakierroksella. Kunta-alan entiset sopimukset päättyivät jo maalis–huhtikuun vaihteessa. Toistaiseksi jatketaan vanhoilla työehdoilla.

Mikäli työmarkkinaosapuolille annetaan jokin määräaika, on yleensä odotettavissa, että ainakaan ennen sitä ei valmista tule. Nyt siis uutta sopimusta yritetään vapuksi.

Työmarkkinoiden toimintalogiikan mukaisesti kunta-alan neuvottelut tiivistyvät vapun lähestyessä.

Ellei vapuksi tule uutta sopimusta, syksyllä jatketaan.

