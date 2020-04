Suomi on ollut vuodesta toiseen kärki­sijoilla, kun maailman maat on listattu sen mukaan, missä on vähiten korruptiota. Se kertoo jotain myös todellisesta korruptiosta. Ongelmia voi silti jäädä piiloon, jos kyse on hallinnon ja politiikan rakenteisiin imeytyneestä ja päätöksen­tekoa vääristävästä toiminta­kulttuurista.

Koronavirusepidemiaan liittyvän rahan jakamisessa on ollut ongelmia, jotka pitää käydä huolella läpi. Täysiä pisteitä ei saa rahojen jakaminen niin sanotuissa normaalioloissakaan.

Helsingin Sanomat kertoi (19.4.), että monet poliitikot ovat päättämässä Veikkauksen kautta kerättyjen varojen jaosta. Muutama on Veikkauksen hallintoneuvostossa ja samaan aikaan pelien avulla kerättyä rahaa saavassa järjestössä. Siis päättämässä siitä, millä periaatteilla ja tavoitteilla rahaa suomalaisilta pelien kautta kerätään, antamassa rahaa alaspäin ja ottamassa sitä vastaan.

Peliongelmaiset tarjoavat ison osan pelituotoista, ja muun muassa kulttuurilaitokset, sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä poliittiset nuorisojärjestöt kuluttavat sen. Pelihaittojen ehkäisy ja hyvää tarkoittavien järjestöjen tuotot päätyvät siis vastakkaisiin vaakakuppeihin.

Veikkaus on vain osa ongelmasta. Järjestelmä, joka ohjaa koko neljän miljardin euron harkinnanvaraista valtionapupottia järjestöille, säätiöille, korkeakouluille ja yksityishenkilöille, on sotkuinen ja läpinäkymätön. Myöntäjille avustuksien jakaminen on kätevä tapa osoittaa, että yhteiskunnan tarpeita hoidetaan. On kuitenkin vaikeaa tietää tarkalleen, minne jaetut eurot päätyvät, kuka niistä hyötyy ja millainen vaikuttavuus niillä on.

Järjestelmä toimii kuin kutsuvieraslista, jonka avulla kutsutaan samat vieraat vuodesta toiseen. Harkinnanvaraisten avustusten jako ei toimi niin, että avustuksilla edistettäisiin yhteiskunnan muuttumista tukemalla uutta.

Järjestelmä pitää yllä vanhaa, koska se on helpointa sekä poliitikoille että apujärjestelmää pyörittäville virkamiehille.

Maailman vähiten korruptoituneimmissa maissa ei pitäisi olla järjestelmiä, jotka ohjailevat suuria rahapotteja mutta jotka ovat läpinäkymättömiä ja joiden vaikuttavuudesta ei voi paljon sanoa.

