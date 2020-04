Koronavirusepidemia iskee erityisesti palvelualojen yrityksiin, joilla on suuri merkitys Helsingin taloudelle. Sanna Virtanen laittoi ilmoituksen töölöläisen ravintola Manalan sulkemisesta ravintolan ulko-oveen maaliskuun lopulla. Kuva: Niklas Meltio

Koronavirus kohtelee eri ihmisiä eri tavoin. Valtaosa sairastaa sen aiheuttaman taudin lievänä, osa jopa oireettomana, mutta toisille se voi olla kohtalokas. Epidemia on ainakin tähän asti kohdellut myös Suomen eri alueita eri tavoin.

Pääkaupunkiseutu on ollut epidemian eturintamassa. Helsinkiä voi jopa pitää epidemian keskuksena, sillä noin 40 prosenttia kaikista todetuista tartunnoista on helsinkiläisillä. Helsinkiläisten osuus Suomen väestöstä on vain 12 prosenttia.

Epidemian hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat valtakunnallisia, mutta niidenkin vaikutus tuntuu eri puolilla maata eri tavoin. Pääkaupunkiseudun ja varsinkin Helsingin elinkeinorakenne on palveluvaltaisempi kuin monessa muussa kunnassa. Kun rajoitustoimilla on suljettu ravintolat ja kahvilat sekä peruttu kulttuuri- ja urheilutapahtumia, taloudelliset seuraukset tuntuvat Helsingissä voimakkaammin kuin monessa pienemmässä kunnassa.

Helsinki on paitsi konserttien, oopperan ja teatterin keskus myös kymmenien kesäfestivaalien paikka. Pormestari Jan Vapaavuoren (kok) mukaan Helsinkiin oli täksi ­kesäksi suunnitteilla 30–40 suurta kesätapahtumaa, joiden yhteen laskettu liikevaihto olisi ollut noin sata miljoonaa euroa.

Epidemia jatkuu edelleen, joten lopullisten ­talousvaikutusten arviointi on vaikeaa. Hel­singissä on kuitenkin laskettu rajoitustoimien seurauksia, jos nykyiset linjaukset ovat voimassa kolme kuukautta ja Suomen brutto­kansantuote sukeltaa viisi prosenttia.

Helsingin kaupungin verotulot putoaisivat silloin tänä vuonna 340 miljoonaa euroa. Samaan aikaan ­sosiaali- ja terveysmenot kasvaisivat 200 miljoonaa euroa. Kaupungin myöntämät vuokrahelpotukset vähentävät tuloja 30 miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupunki joutunee osaltaan paikkaamaan Helsingin seudun liikenteen (HSL) lipputulojen romahdusta kymmenillä miljoonilla euroilla. Helsingin talouteen olisi siten tänä vuonna tulossa vähintään puolen miljardin euron aukko. Summa vastaa neljän prosenttiyksikön osuutta Helsingin kuntaveron kertymästä.

Myös Espoossa ja Vantaalla epidemian talousvaikutukset näkyvät kuntien taloudessa varovaisesti arvioiden vähintään kymmenien miljoonien eurojen lovena. Vaikutukset ovat sitä suurempia, mitä pidempään varsinkin yritystoimintaa koskevia rajoitus­toimia joudutaan jatkamaan. Pitemmällä aikavälillä olennaista on, muuttuvatko ­lomautukset irtisanomisiksi, joutuvatko yritykset lopettamaan toimintaansa lopullisesti ja tuleeko työttömyydestä pitkäaikainen ongelma.

Lähes kaikki Suomen kunnat tekivät alijäämäisen tuloksen viime vuonna. Merkittävä poikkeus oli Helsinki, jonka verotulokehitys oli aivan omaa luokkaansa. Sosiaali- ja terveysmenot rasittavat varsinkin niitä kuntia, joissa asuu paljon vanhuksia ja joissa sairastetaan keskimääräistä enemmän. Pääkaupunkiseudulla väestö on keskimäärin nuorempaa ja terveempää. Koronavirus on kääntänyt asetelman päälaelleen, sillä se nostaa nyt sote-menoja erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Helsingin, Espoon ja Vantaan päättäjät eivät halua vielä arvioida, mitä menoja mahdollisesti joudutaan jatkossa leikkaamaan. Yksi kohde voivat olla koulujen korjaukset ja uusien rakentaminen varsinkin, jos talouden hyytyminen jarruttaa myös muutto­liikettä. Kunnat voivat rahoittaa äkillisesti kasvaneita menojaan lisälainalla mutta toivovat myös valtiota apuun. Kuntaveron nostokin tulee vielä harkittavaksi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.