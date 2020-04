Suomalaiset lukevat nyt mielellään kansain­välisiä vertailuja siitä, miten eri maat toimivat korona­virus­pandemian kourissa. Erojen perusteella voi arvioida omaa toimintaa ja omaksua parhaita käytäntöjä muualta.

Jo nyt monella työpaikalla arvioidaan, että näiden viikkojen kokemukset jättävät pysyvän jäljen tapaan tehdä töitä. Erityisesti muuttuu monen yhteisön suhtautuminen etätyöhön.

Helposti voi ajatella, että etätyön yleistyminen on ensisijaisesti kiinni käytössä olevasta tekniikasta, mutta vertailu esimerkiksi Japaniin osoittaa, että työkulttuurilla on asiaan iso vaikutus.

Japanissa kampanjoitiin kiivaasti etätyöskentelyn puolesta jo ennen nykyistä epidemiaa. Syynä olivat tälle vuodelle kaavaillut olympiakisat. Työn tekemisen kotona toivottiin helpottavan turistien oloa ruuhkaisessa joukkoliikenteessä.

Lukujen perusteella moni työpaikka lisäsikin etätyötä, mutta toivottua vaikutusta sillä ei ollut ennen epidemiaa, eikä ole ollut epidemian aikanakaan.

The New York Times -lehti selittää, mistä tämä johtuu. Japani on kyllä edistyneen tekniikan maa, mutta työpaikoilla käytännöt ovat vanhanaikaisia. Dokumentit ovat paperilla, faksit ovat käytössä, ja monet työprosessit vaativat työn­tekijän fyysistä läsnäoloa.

Työntekijä saattaa kyllä tehdä osan työstä kotonaan, mutta sen jälkeen hän lähtee joukkoliikenteen sekaan, menee työpaikalleen ja hakee tarvittavat leimat papereihin, jotta asiat etenevät.

Matalat hierarkiat ja luottamus toisiin ihmisiin ovat osa pohjoismaista työkulttuuria. Nämä piirteet ovat tuoneet tarvittavaa notkeutta myös tämän kevään äkillisissä muutoksissa. Vaikka edelleen suuri osa töistä vaatii fyysistä läsnäoloa ja matkustamista työpaikalle, tuottavuus on ollut hyvää myös niissä tehtävissä, jotka sopivat etätyöskentelyyn.

Vahvuuksia kannattaa vahvistaa. Kun poikkeusajat ovat pakottaneet työyhteisöt muutokseen, luottamus töiden sujumiseen ja viestinnän toimivuuteen voi vahvistua myös olojen helpottuessa.

Samalla tulee osoitetuksi, mitkä ovat työpaikan ja fyysisen läsnäolon vahvuuksia. Niitäkin kannattaa vahvistaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.