Hallitus teki keski­viikkona linjauksen, joka oli sekä merkittävä että odotettu, kun hallitus suositteli yli 500 hengen yleisö­tapahtumien perumista heinä­kuun loppuun saakka.

Vaikka muodollisesti kyse oli suosituksesta, käytännössä asia on nyt ratkaisu, kun viran­omaiset alkavat toteuttaa kieltoa.

Tapahtumien järjestäjille päätös on raskas, mutta silti on ­hyvä, että hallituksen kanta saatiin jo nyt. Mitä aiemmin perumiset hoidetaan, sen parempi. Riippuu yksittäisen tapahtuman sopimuksista, vakuutuksista ja palkatun henkilökunnan määrästä, millaisiksi vahingot kasvavat.

Perusteet päätökselle ovat vahvat. Suuret väenkokoukset, joihin osallistutaan eri puolilta Suomea, ovat sekä otollisia koronaviruksen levittäjiä että hyvin hankalia ­kohteita altistuneiden tavoittamisen kannalta. Tilanne on aivan toinen esimerkiksi työ­yhteisöissä, joiden kokoonpano on pysyvä ja joissa kaikkiin saadaan nopeasti yhteys.

Olisi vaatinut todella vahvaa uskoa tilanteen nopeaan muutokseen, jos nyt voimassa olevasta yli kymmenen hengen kokoontumisten rajoituksista olisi muutamassa viikossa loikattu suurten joukkotapahtumien järjestämiseen.

Kesätapahtumien perumisella on kuitenkin suuret vaikutukset. Nyt rajoitus­toimet ja niiden seuraukset tulevat näkyviin uudella tavalla.

Festivaalien, suurten juhlien ja muiden vastaavien tapahtumien peruminen vaikuttaa suomalaisten kesäohjelmaan. Edessä on toisenlainen kesäkausi, kun näköpiirissä ei ole tuttua kesätapahtumaa eikä matkoja ulkomaillekaan voi oikein suunnitella.

Moni paikkakunta on saanut koko vuodeksi henkistä ja taloudellista hyvää kesätapahtumistaan, mutta nyt Pori viettää kesän ilman ­jazzejaan, Savonlinna ilman oopperajuhliaan ja Kaustinen ilman kansanmusiikkifestivaalejaan. Tapahtumien alueelle tuomat tuotot jäävät saamatta, ja on vielä arvoitus, miten raha ylipäätään liikkuu ensi kesänä Suomessa.

Tapahtumanjärjestäjille isku on raskas taloudellisesti, ja moni joutuu etsimään tukea eri suunnilta, jotta vuosikymmenten perinne voisi jatkua toivottavasti jo ensi vuonna.

Menetykset osuvat myös tapahtumien esiintyjiin ja työntekijöihin. Kulttuurialalla kevät on ollut monin tavoin menetettyä aikaa, ja nyt edessä on hiljainen kesä.

Merkittävistä seurauksistaan huolimatta suurten kesätapahtumien kieltäminen oli Sanna Marinin (sd) hallitukselle vielä yksinkertainen ratkaisu, koska todellisia vaihtoehtoja ei ollut.

Seuraavina viikkoina eteen tulee kuitenkin monta paljon visaisempaa ratkaisua. Koulujen lähiopetuksen palauttamisessa vaakakupissa ovat muun muassa pitkäaikaiset haittavaikutukset sekä opettajien etujärjestön OAJ:n tiukka vastustus.

Rajoitustoimissa kategorisia kieltoja ja tiukkoja suosituksia todennäköisesti lievennetään yksittäisin akselin, jotta pitkäaikaiset haittavaikutukset esimerkiksi talouteen ja työpaikkoihin eivät kasvaisi kohtuuttomasti. Välillä voi liikkua eteenpäin, välillä täytyy ehkä palata taaksepäin.

Suomi on kuitenkin onneksi asemassa, jossa päättäjille on tarjolla vaihtoehtoja, koska tauti ei ole ryöstäytynyt hallinnasta. Vastuu ei kuitenkaan jää pelkästään päättäjille, vaan ratkaisevaa on oman järjen käyttö ja varovaisuus jokaisen yksilön kohdalla.

