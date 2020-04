Koulujen paluu lähiopetukseen ja epidemian taloudelliset vaikutukset ovat näinä päivinä hyvin ajankohtaisia kysymyksiä. Kouluihin liittyvä keskustelu saa kuitenkin vielä uutta sytykettä, sillä lakiesitysluonnos oppivelvollisuuden laajentamisesta lähtee lausuntokierrokselle kuunvaihteen tienoilla.

Pohdittavana ovat uudistuksen plussat ja miinukset.

Maksuttomuuden laajeneminen oppimateriaaleihin ja koulumatkoihin tasoittaisi alle 20-vuotiaiden mahdollisuuksia toisen asteen opintoihin. Sillä tavoitellaan parempaa työllisyyttä ja sitä kautta myös enemmän verotuloja tulevaisuudessa.

Toisessa vaakakupissa on nyt käytettävä raha. Tai oikeastaan kyse on suurelta osin myös seuraavan hallituksen aikana käytettävistä rahoista. Vaikka laki tulisi voimaan ensi vuoden elokuussa, kulut kasvaisivat asteittain vuoteen 2024 asti, ja silloinhan on meneillään jo seuraava vaalikausi.

Keskustelun ytimessä ovat kuitenkin periaatteelliset valinnat eli se, mihin epidemian heikentämän julkisen talouden varoja tulevaisuudessa käytetään. Osaamisen parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat varmasti listalla, vaikka keinoista olisi erimielisyyttä.

