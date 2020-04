Espoo on keskimäärin hyvin koulutettujen ja hyvin toimeentulevien ihmisten kaupunki. Tilastojen mukaan espoolaiset käyttävät ahkerasti kulttuuripalveluja, jos katsotaan esimerkiksi käyntejä teatterissa, konserteissa ja taidenäyttelyissä.

Espoossa on arvostettuja kulttuurilaitoksia, kuten kaupunginteatteri, kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, niin kuin maan toiseksi suurimmalla kaupungilla kuuluukin olla. Espoo on saanut kansainvälistäkin tunnustusta kirjastojensa kehittämisestä.

Tästä huolimatta Espoo voisi kehittyä entistä monipuolisemmaksi kulttuurikaupungiksi. Tähän kiinnittää huomiota juuri julkaistu Espoocult-tutkimus, joka selvitti espoolaista kulttuuripolitiikkaa. Kaksivuotisen tutkimuksen on tehnyt Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Espoo on yleistä julkikuvaansa monipuolisempi kaupunki. Sen viisi aluekeskusta ovat hyvin erilaisia. Kaupungissa on urbaaneja alueita, pientaloalueita ja ihan aitoa maaseutua. Kaupunki kasvaa nopeasti, ja kymmenen vuoden päästä arviolta lähes joka kolmas espoolainen puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. Väestö ikääntyy, mutta samaan aikaan kaupungissa on edelleen paljon lapsia.

Tutkimus muistuttaa, että kulttuuri ei ole vain taidelaitosten sisäistä toimintaa vaan se on läsnä kaikkialla, kuten rakennetussa ympäristössä. Espoo onkin halunnut kytkeä kulttuurin osaksi muita toimintoja esimerkiksi kaupungin strategiassa, mutta toistaiseksi se on jäänyt juhlapuheiden tasolle. Tutkimuksen mukaan kulttuuriasioita tunnetaan Espoon hallinnossa huonosti kulttuurilautakunnan tai kulttuurin tulosyksikön ulkopuolella. Kulttuuri kohtaa myös vähättelyä.

Kulttuuritoimintaan osallistumisessa on Espoossakin suuria eroja sosioekonomisten ryhmien välillä. Yksi syy on, että kulttuuritarjonta voi olla pienituloisille kallista ja pitkän matkan päässä.

Tutkimus kehottaakin Espoota kehittämään paikallista lähikulttuuria ja miettimään, miten asukkaat voisivat osallistua myös sitä koskevaan päätöksentekoon. Espoolla voisi olla myös monipuolisempaa yhteistyötä taiteilijoiden kanssa.

