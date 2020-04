Koronavirusepidemian hoitaminen on testannut hallinnon kriisi­valmiutta. Kriisin hoitamisessa olennaisia asioita ovat tiedonkulku ja johtaminen. Ne edellyttävät toimivia rakenteita ja sääntöjä.

Rakenteissa olevia ongelmia on kuitenkin alkanut nousta esiin. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuneiden matkustajien ohjeistaminen jäi hoitamatta, koska asia putosi eri hallinnonalojen väliin. Suomi myös myöhästyi EU:n yhteishankintasopimuksesta, joka olisi voinut olla hyödyllinen suojavarusteiden hankinnassa. Sosiaali- ja terveysministeriön sunnuntaina julkistetun selvityksen mukaan viivästymisen syynä oli virkamiesten välinen tietokatkos.

Asia jäi myös kahden ministerin väliin, koska sopimukseen liittyminen yleisenä varautumisasiana kuuluu sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle (vas), mutta hankintarenkaisiin osallistuminen taas perus- ja perhepalveluministeri Krista Kiurun (sd) vastuulle, ellei kyse ole rokotteista tai lääkkeistä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on lyhyitä poikkeuksia lukuun ottamatta ollut kaksi ministeriä, koska hallinnonala on laaja ja sen budjetti on iso. Ministeriön asiantuntemus keskittyy lainsäädäntötyöhön, ei varsinaisesti kriisijohtamiseen. Kymmenen viime vuoden ajan ministeriötä on kuormittanut melkoisesti sote-uudistuksen valmistelu, jossa lainsäädäntöneuvokset ovat joutuneet venymään kerta toisensa jälkeen.

Koronaviruskriisin aikana on myös ihmetelty, miksi suojavarusteita ei ollutkaan varastossa niin paljon kuin oli oletettu. Niitä piti olla Huoltovarmuuskeskuksen lisäksi sairaanhoitopiireillä ja kunnilla. Esiin on myös noussut se, ­miten moni eri toimija valvoo ja ohjeistaa vanhusten­hoitoa: palveluntuottajat itse, kunnat tai kuntayhtymät, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja valtakunnan tasolla vielä Valvira.

Ihan aiheellisesti on ihmetelty, mikä on sote-palvelujen komentoketju kriisitilanteessa. Suomessa on vain noin viisi ja puoli miljoonaa asukasta, mutta sote-palvelujen järjestämisvastuu on hajautettu sadoille eri toimijoille. Vastuu on kunnilla, mutta erikoissairaanhoidossa kuntien on kuuluttava omistamiinsa sairaanhoitopiireihin.

Perustason palveluissa suuri osa kunnista tekee yhteistyötä kuntayhtymissä tai yhteistoiminta-alueilla. Osa on ulkoistanut sote-palvelujen tuottamisen kokonaan yrityksille, joille käytännössä valuu paljon valtaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallinen ohjaus kuuluu ministeriölle, mutta käytännössä ministeriön resurssit eivät siihen riitä. Hoitoa turvataan säätämällä lakeja hoitotakuusta.

Terveydenhuollon valta­kunnallinen ohjaus heikkeni, kun Lääkintöhallitus lakkautettiin 1990-luvun alussa. Lakkautus ilmensi tuon ajan poliittista ilmapiiriä, jossa haluttiin päästä eroon keskusvirastoista ja hajauttaa valtaa ministeriöihin ja kuntiin. Lääkintöhallituksen ja Sosiaalihallituksen rippeet yhdistyivät lopulta Kansanterveyslaitoksen kanssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi (THL), joka on ministeriön alainen tutkimus- ja kehittämislaitos.

Lääkintöhallituksen lakkautuksella ja terveyserojen kasvulla on yhteys. Keskusvirasto varmisti aikoinaan, että resursseja jaettiin tasaisesti eri puolille maata. Nyt alueelliset erot hoidon saatavuudessa ovat isot. Kehitystä heikensi vuonna 1993 tehty valtionosuusuudistus, joka antoi kunnille vapaat kädet säästää perustason palveluista.

Nyt terveyskeskukset ovat vaikeuksissa ja menot kasvavat nopeimmin kalliissa erikois­sairaanhoidossa. Näiden ongelmien korjaamiseksi olisi tarvittu sote-uudistus jo vuosia sitten.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.