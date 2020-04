Kun valtioiden väliset rajat nousivat tänä keväänä jälleen korkeiksi, suomalaiset joutuivat muiden asioiden ohella pohtimaan ruoan­tuotantoa uudesta näkö­kulmasta. Makaronin­hamstraus­innon nyt hieman laannuttua kauppojen valikoimassa ei ole ollut moittimista. Monelle on kuitenkin varmasti tullut yllätyksenä, että osa suomalaisesta ruoan­tuotannosta on viime vuosina nojannut varsin paljon ulkomaiseen kausi­työ­voimaan.

Kun tilakoot ovat kasvaneet, koneiden merkitys on kasvanut. On kuitenkin paljon töitä ja työvaiheita, joissa ihmistä on vielä vaikea korvata. Tilanne koskee erityisesti puutarhoja, marjan- ja hedelmientuotantoa sekä vihanneksia.

Arvioiden mukaan satokaudelle tarvitaan maataloudessa noin 15000 työntekijää. Toiveet työvoiman saannista ulkomailta karisevat, koska nyt myös Ukraina estää kausityöläisten lähtemisen maasta.

Ukrainasta ja Itä-Euroopasta tulevilla on kokemusta maataloustöistä. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että suomalaiset tilat joutuvat ­tulemaan toimeen kotimaisin ja kokemattomammin voimin. Siihenkin liittyy sopimusriskejä, jos rajat taas aukeavat, koska kausityöläisten kanssa on jo tehty sitovia sopimuksia.

Tilanne kuvaa sitä, että kotimaisuus ja huoltovarmuus eivät tarkoita samaa. Jokin elintarvike voi olla kotimainen, mutta sen tuottamiseen tarvitaan runsaasti ulkomaista työvoimaa.

Monet poikkeusolojen varalle laaditut etukäteissuunnitelmat ovat pitäneet energian ja lannoitteiden saatavuutta suurena ongelmana.

Nyt maailmalla on tarjolla halpaa ­öljyä, mutta osaavista käsipareista on puutetta.

Suomi on vielä hyvin kaukana varsinaisesta ruokakriisistä, mutta jo tähänastinen pakottaa pohtimaan, miten tuleviin kriiseihin pitäisi varautua.

Vaikeudet työvoiman saatavuudessa voivat tulevan kesän aikana näkyä kaupoissa kohonneina hintoina tai normaalia kapeampana tuotevalikoimana, koska ongelmat ovat maailmanlaajuisia.

Se on uusi tilanne vakaisiin oloihin tottuneille suomalaisille.

