Koska Pohjois-Korea on yksi maailman suljetuimmista maista, monissa siihen liittyvistä uutisista on pakostakin vain yksi osa tietoa ja yhdeksän osaa spekulaatiota.

Tämä on jälleen nähty, kun muu maailma on pohtinut, minne on kadonnut maan johtaja Kim Jong-un, Kimien dynastian kolmannen sukupolven edustaja.

Arvailu ei ole kuitenkaan pelkkää erikoislaatuista viihdettä, vaan kyse on ­vakavasta asiasta.

Pohjois-Korea on tosi­asiallisesti ydinasevaltio, joten ei ole ­yhdentekevää, kenen käsissä aseet ovat. Kaiken lisäksi ydinaseista on tullut keskeinen keino, jolla Pohjois-Korea ja sen vallanpitäjät pönkittävät asemaansa. Epävarmuus ajaa uhittelemaan aseiden kanssa entistä rajummin.

Spekulointi osuu samaan aikaan, kun koronavirusepidemia uhkaa myös Pohjois-Koreaa. Vaikka voisi luulla, että suljettu maa olisi muita paremmin suojassa, riskit ovat suuret.

Poliisivaltio, jossa on paljon ihmisiä vankiloissa ja vankileireillä, jossa tiedon pimittäminen on pääsääntö ja jossa väestö on aliravitsemuksen heikentämää, on altis epidemialle.

Näyttää siltä, että valtaeliitti on säikähtänyt perinpohjaisesti.

