Helsingin kaupunki­ympäristö­lautakunnan oli määrä päättää tiistaina, hyväksyykö kaupunki kansainvälisen kiinteistö­sijoitus­yhtiön Nrepin ja sen kumppaneiden ehdotuksen Lapin­lahden sairaala-alueen tulevaisuudesta.

Lautakunta päätti ottaa asiassa kahden viikon miettimistauon.

Arkkitehti C. L. Engelin suunnittelema Lapinlahden sairaala avattiin vuonna 1841. Psykiatrinen hoito sairaalassa päättyi vuonna 2008, minkä jälkeen rakennuksessa on ollut muun muassa kahvila-, ravintola- ja taidegalleriatoimintaa. Alue on suojeltu asemakaavalla.

Kaupungin 2018 järjestämässä ideakilpailussa jatkoon selvisi kaksi ehdotusta: Nrepin ja kumppaneiden ehdotus Lapinlahden kevät sekä nykyisten toimijoiden ja Y-säätiön yhteinen ehdotus Lapinlahti 360. Jäljelle jäi vain Nrepin ehdotus sen jälkeen, kun Y-säätiö oli rahoitussyistä vetäytynyt toisesta ehdotuksesta.

Sairaalarakennusten kunnostamisen on arvioitu maksavan 15–20 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaan kaupunki myisi suojellut rakennukset ja uusi omistaja rahoittaisi remontit uudisrakentamisesta saatavilla tuloilla. Alueen etelälaitaan tulisi viisikerroksinen hotelli.

Lapinlahden sairaala-alue on ainutlaatuinen kokonaisuus, jolle voi etsiä vertailukohtaa Suomenlinnasta. Sairaala rakennettiin aikoinaan kauas keskustasta, mutta Kampin kasvun sekä Ruoholahden ja Jätkäsaaren rakentamisen jälkeen tiivis asutus on ­aivan vieressä. Alue on tärkeä viheralue ja kulttuurikeidas keskustan kyljessä.

Kaupungin pitäisi löytää ratkaisu, jossa alue säilyy kaupunkilaisille avoimena. Sen suojissa voisi jatkossakin olla hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämistä, kulttuuria ja kansalaistoimintaa.

On aiheellista kysyä, onko kerralla tehty kallis remontti ainoa vaihtoehto, jos vaiheittainen korjaaminen on Museo­virastonkin mielestä mahdollista. Voisiko kaupunki osaomistajana mahdollistaa uutta toimintaa historiallisessa miljöössä, kuten on tehty Kaapelitehtaalla?

Koronavirusepidemia voi muuttaa matkailun näkymiä vuosiksi. Nyt voi olla huono hetki kiinnittää arvokas kulttuurikohde hotellirakentamista varten.

