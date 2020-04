Saksa on Suomelle monella tapaa tärkeä vertailumaa, kun punnitaan koronavirusstrategian seuraavia askelia. Lähestymistapa on yhteinen: Kun rajoituksia aletaan purkaa, ensimmäiset askeleet on otettava hyvin varovaisesti, sillä niiden seuraukset nähdään vasta viipeellä. Ja jos tilanne pahenee, jo purettuja rajoituksia tarvitaan osittain tai kokonaan takaisin.

Paine purkaa rajoituksia on molemmissa maissa kova, sillä yrityksissä käydään kamppailua olemassaolosta. Saksan johdossa huolta taloudesta ei peitellä, mutta silti ratkaisuja tehdään myös epidemiologeja ja kansanterveystieteilijöitä tarkkaan kuunnellen. Sekin sanotaan, että elämän suojelu ei ole kaikkein tärkeintä vaan ihmisarvoisen elämän suojelu.

”Ihmisarvo on koskematon. Mutta se ei sulje pois sitä, että meidän on joskus kuoltava”, sanoi Saksan tiukan talouskurilinjan grand old man, entinen valtiovarainministeri ja nykyinen liittopäivien puhemies Wolfgang Schäuble ja sai viestilleen paljon huomiota.

Schäuble varoittaa saksalaisia myös muun muassa tuloerojen kasvun seurauksista ja muistuttaa, ettei pandemia ole ainoa suuri globaali ongelma, vaan sitä on myös ilmastonmuutos.

Saksan talous on kovimmilla sitten toisen maailmansodan, vaikka Saksalla oli kelpo puskurit. Uutta velkaa ei ole otettu vuosiin. Nyt Saksa elvyttää, ja siitä hyötyvät myös muut EU:ssa. Koronalama kasvattaa solidaarisuutta, sillä vientimaa Saksa tarvitsee tervettä Eurooppaa ja sen yhteismarkkinaa.

Ulkoministeri Heiko Maas kutsuu Saksan heinäkuussa alkavaa kautta EU:n johdossa jo koronapuheenjohtajuudeksi. Siinä, miten Saksa hahmottelee koronaviruspandemian jälkeistä aikaa, on Suomella seurattavaa.

Koronaviruskriisi voi tuoda talouden rakenteisiin todella suuria muutoksia. Jos kriisi pitkittyy, valtion ja yritysten suhde muuttuu, samoin suhde velkaan. Edessä on pohdinta siitä, mitä uudessa ajassa tarkoitetaan sosiaalisella markkinataloudella ja hyvinvointivaltiolla.

Perinteiset tavat elvyttää eivät auta loputtomiin. Kun etsitään uutta, toimet on hyvä koordinoida kumppanien kanssa.

