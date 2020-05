Tapahtumakalenterien ylläpitäjillä on viime aikoina ollut kiirettä. Jos haluaa saada tiedot ajan tasalle, täytyy muistaa jatkuvasti päivittää tuoreimmat tiedot tapahtumien perumisista.

Muutosten lista on pitkä. Urheilukilpailuja, konsertteja, messuja ja kesäjuhlia on peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan. Monen suomalaisen kesäsuunnitelmat muuttuvat ja perinteiksi muodostuneet matkat jäävät tänä vuonna väliin.

Kalenterissa on kuitenkin saman verran tunteja kuin ennen koronavirusepidemiaa. Edelleenkään ihmiset eivät voi olla useassa paikassa samaan aikaan, mutta jossain he kuitenkin koko ajan ovat.

Aika ei siis katoa, vaan sitä vain käytetään toisella tavalla.

Kevään aikana on jo nähty muutoksia arkiviikkojen rutiineissa. Työnteossa kirjo on ollut suurta, kun osa on yhä saapunut normaaliin tapaan työpaikalle, osa siirtynyt etätöihin ja osa on joutunut lomautetuksi tai menettänyt työnsä kokonaan.

Vapaa-ajan muutokset ovat tavallaan koskeneet ihmisiä tasaisemmin, kun kokoontumisrajoitukset ovat lopettaneet monet harrastukset ja ajanvietteet.

Yli 70-vuotiaiden ajankäyttöön valtiovalta on suosituksillaan puuttunut poikkeuksellisen voimakkaasti. Jos jo tätä ennen eri sukupolvet ovat olleet vähän tekemisissä keskenään, nyt sukupolvien välinen muuri on kohonnut ennätyskorkeuksiin.

Monet merkit viittaavat siihen, että vapautuneelle ajalle on löytynyt monenlaista käyttöä. Liikkuminen lähiseuduilla on lisääntynyt, ja luontokohteet ovat olleet erityisen suosittuja. Leipominen, lukeminen tai pihojen hoito ovat jälleen kunniassa.

Ihmiset eivät kuitenkaan ole hypänneet ajassa taaksepäin jonnekin 1970-luvulle, siitä pitää tietotekniikka huolen. Yhteydet ihmisten välillä toimivat digitaalisesti, ja kauppakin käy etänä monella alalla vilkkaasti.

Seuraavaksi suomalaiset ovat siirtyvät epidemian torjunnassa vaiheeseen, jossa kaikenkattavien rajoitusten ja suositusten tilalle tulee korjausliikkeitä moneen suuntaan. Osa yhteiskunnasta alkaa jo ottaa askelia kohti normaalia, osa pysyy poikkeustilassa vielä pitkään. On todennäköistä, että välillä rajoituksia joudutaan jälleen kiristämään.

Mitä pitemmäksi epidemia venyy, sitä enemmän ajankäyttöön saattaa jäädä myös pysyviä muutoksia. Siihen vaikuttaa myös taloustilanne: jos rahasta on pulaa, moni siirtyy vapaa-aikanaan edullisempiin vaihtoehtoihin ajankäytössä.

Jos epidemian torjunta muistuttaa tanssia, jossa askelia otetaan välillä eteen ja välillä taakse, niin lähikuukausien kalenterissa sekoittuvat uusi ja vanha: digiloikan lisäksi korostuu pienimuotoinen tekeminen lähiympäristössä ja perhepiirissä.