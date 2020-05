Koronavirus­epidemian vuoksi säädettyjä rajoituksia puretaan nyt asteittain, jotta rajoitusten haitta­vaikutuksia voidaan torjua. Lasten ja nuorten hyvin­vointia edistää se, että päivä­kodit, koulut ja harrastukset voivat avautua. Talouden ja työ­paikkojen tilannetta helpotetaan esimer­kiksi sallimalla ravintoloiden aukiolo.

Hallituksen maanantaina ilmoittamien höllennysten listalla on kuitenkin yksi ­ihmisryhmä, jolle helpotusta ei ainakaan vielä ole luvassa. Yli 70-vuotiaat on määritelty koronavirustartunnan riskiryhmäksi, ja heitä koskee jatkossakin suositus välttää fyysistä lähikontaktia muiden ihmisten kanssa.

Ohjeistus on perusteltu siksi, että tähänastisen tiedon valossa virus aiheuttaa usein vakavimman tautimuodon juuri vanhemmille ihmisille. Ikä on jo yksinään tässä tapauksessa riski.

Toisaalta myös eristäminen ja liikkumattomuus ovat terveysriskejä, ja erityisen vakavia seurauksia niillä voi olla juuri ikääntyneille.

Kyse on varsin suuresta ihmisjoukosta, sillä yli 70-vuotiaita on Suomessa jo noin 850 000. Ikääntyneistä puhutaan usein yhtenä ryhmänä, mutta käytännössä kyse on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevista ihmisistä. Moni 70–80-vuotias on hyväkuntoinen ja perusterve. Yli 90-vuotiaista useimmat ovat jo hauraita ja tarvitsevat monenlaisia palveluja.

Iän karttuessa toimintakyvyn ylläpito on keskeistä, jotta elämänlaatu pysyy hyvänä. Jos kaikki yli 70-vuotiaat jäävät pitkiksi ajoiksi paikoilleen, seuraukset ovat sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta dramaattisia.

Sosiaaliset kontaktit ovat myös tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi maanantaina, että sosiaali- ja terveysministeriöltä on tulossa tarkempia ohjeita siitä, miten yli 70-vuotiaat voisivat liikkua ja tavata lähei­siään turvallisesti. Näitä ohjeita todella tarvitaan.

Koronaviruksen takia on myös peruttu kiireetöntä hoitoa ja esimerkiksi syöpäseulontoja, jotka ovat tärkeitä juuri vanhemmille ihmisille. Jos kroonisten perussairauksien – kuten sydäntautien – hoitoa ja seurantaa laiminlyödään, seuraukset ovat vakavia erityisesti ikääntyneille.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.