Rajoitustoimet ovat purreet Suomessa paremmin kuin asian­tuntijat maalis­kuussa arvioivat. Myös moniin muihin maihin verrattuna teho on ollut hyvä.

Yksi syy on se, että suomalaiset suhtautuvat vakavasti hallituksen ja viranomaisten suosituksiin. Silloin ei tarvita pakottavia pykäliä ja niiden valvojia.

Siksi hallituksen kannattaa pohtia tarkasti, mitä ja millä muotoilulla se suo­sittelee. Maanantaina kerrotun rajoitusten väljentämisen yhteydessä todettiin lyhyesti, että suositus etätöiden tekemisestä säilyy toistaiseksi ennallaan ja että sitä arvioidaan kesän jälkeen.

Suomessa työssäkäyntiä on rajoitettu vähemmän kuin monessa Keski- ja Etelä-Euroopan maassa. Arviolta miljoona suomalaista on silti suosituksen mukaisesti siirtynyt etätöihin. Kyse on usein asiantuntijatehtävistä, jotka eivät vaadi säännöllistä fyysistä läsnäoloa työpaikalla.

Suositusta olisi hyvä muotoilla jo väljemmäksi. On sekä työntekijöiden että työnantajien etu välttää tunnollisesti tartuntojen leviämistä. Työyhteisöjen tarpeet lähityöhön kuitenkin vaihtelevat.

Kriisistä toipumista auttaisi, jos välttää liian kaikenkattavia ja suoraviivaisia suosituksia työjärjestelyistä ja luottaa enemmän tapauskohtaiseen järjen käyttöön.

