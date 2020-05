Kuten muissakin maissa myös Suomessa koronavirusepidemia on levinnyt eri alueilla hyvin eri tavoin. Tähän mennessä vahvistetusta yli viidestätuhannesta tartunnasta valtaosa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Tartuntojen levinneisyys on samalla alueella suurinta myös asukaslukuun suhteutettuna. Samaan aikaan Itä-Savossa, Ahvenanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa ei ole vahvistettu yhtään uutta tartuntaa moneen viikkoon. Vahvistettujen tartuntojen kokonaismäärä näissä maakunnissa vaihtelee kymmenestä 24:ään.

Myös monessa muussa maakunnassa tautitapauksia on ollut hyvin vähän. Suomessa on myös kuntia, joissa ei ole tähän mennessä vahvistettu yhtään tartuntaa. Tästä huolimatta epidemian hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet ja nyttemmin myös niiden purkamisen aikataulu on koko maassa käytännössä yhtäläinen.

Epidemian alkuvaiheessa sen etenemisestä ja viruksen tartuttavuudesta oli niukasti tietoa, mutta ajan kuluessa tieto on täsmentynyt. Siksi tässä vaiheessa on perusteltua pohtia, olisiko rajoitusten purkutoimissa mahdollista edetä eri alueilla eri tahtiin.

Viranomaispäätöksiä tehdään niin valtiotasolla, alueellisesti kuin kunnissakin. Valtioneuvoston ja eduskunnan päätökset tulevat voimaan lakeina ja asetuksina, koronaviruksen tapauksessa myös suosituksina. Kunnissa voidaan tehdä nopeitakin päätöksiä, ja suurten kaupunkien, kuten Helsingin, Espoon ja Vantaan, kyky reagoida muuttuneisiin tilanteisiin on hyvä.

Aluehallinto sen sijaan on hyvin hajanainen, koska alueellisia päätöksiä tehdään sairaanhoitopiireissä, terveydenhuollon erityisvastuualueilla, aluehallintovirastoissa (avi), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ely) ja vielä maakuntien liitoissa. Kriisitilanteessa aluehallinnon hajanaisuus tulee näkyväksi.

On hyvä kysymys, mitä alueellisesti eriytyvät toimet tarkoittaisivat yhdenvertaisuudelle. Oikeudenmukaisuuden voi kuitenkin ymmärtää siten, että samassa tilanteessa olevia kohdellaan samalla tavalla, mutta eri tilanteessa olevia olosuhteet huomioon ottaen eri tavalla.

